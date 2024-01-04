Hayran Kalacaksınız: Yapay Zeka En Sevilen Türk Dizi ve Filmleri Çizgi Film Posterine Dönüştürdü
Hayran Kalacaksınız: Yapay Zeka En Sevilen Türk Dizi ve Filmleri Çizgi Film Posterine Dönüştürdü
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C1MJfdftrAr/
'@multirazen' adlı bir sosyal medya hesabı oldukça keyifli bir işe imza attı. Yapay zekayı kullanılarak büyük beğeni toplayan Türk dizi ve filmleri çizgi film posterlerine dönüştürülmüş.
Hadi gelin, ortaya neler çıkmış bir görelim 👇🏻
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