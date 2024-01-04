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Hayran Kalacaksınız: Yapay Zeka En Sevilen Türk Dizi ve Filmleri Çizgi Film Posterine Dönüştürdü

Hayran Kalacaksınız: Yapay Zeka En Sevilen Türk Dizi ve Filmleri Çizgi Film Posterine Dönüştürdü

Yapay Zeka
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.01.2024 - 15:41

'@multirazen' adlı bir sosyal medya hesabı oldukça keyifli bir işe imza attı. Yapay zekayı kullanılarak büyük beğeni toplayan Türk dizi ve filmleri çizgi film posterlerine dönüştürülmüş.

Hadi gelin, ortaya neler çıkmış bir görelim 👇🏻

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C1MJfdftrAr/
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Peki siz en çok hangi afişi beğendiniz? Hadi yorumlara...

Sayfanın daha önce yapay zeka kullanarak 81 ilimizi çizgi film posterine çevirdiğini de burada göstermiştik 👇

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