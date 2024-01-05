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Dünyaca Ünlü Metal Grubu Megadeth İstanbul Dinleyicisiyle 7 Yıl Sonra Tekrardan Bir Araya Geliyor!

Dünyaca Ünlü Metal Grubu Megadeth İstanbul Dinleyicisiyle 7 Yıl Sonra Tekrardan Bir Araya Geliyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 01:25

'Crush The World Tour' kapsamında metal müziğin devi Megadeth 12 Haziran 2024’te İstanbul'da konser vereceğini açıkladı. Detaylar içeriğimizde👇

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Megadeth metal dinleyicilerinin yakından tanıdığı metal müziğin dev isimlerinden biri.

Megadeth metal dinleyicilerinin yakından tanıdığı metal müziğin dev isimlerinden biri.

Metallica'dan kovulan Mustaine, David Ellefson ile tanıştıktan sonra ikili Megadeth grubunu kurmuş.

Metallica'dan kovulan Mustaine, David Ellefson ile tanıştıktan sonra ikili Megadeth grubunu kurmuş.

1983'te kurulan grup 16. albümleri olan “The Sick, The Dying… And The Dead!” isimli stüdyo albümlerini sevenleriyle paylaşacaklarını duyurdu.

1983'te kurulan grup 16. albümleri olan “The Sick, The Dying… And The Dead!” isimli stüdyo albümlerini sevenleriyle paylaşacaklarını duyurdu.

Geçtiğimiz ay grubun basçısı olarak dahil edilen James Lomenzo’nun da Megadeth’in kalıcı bir üyesi olarak kalacağı söylendi.

Geçtiğimiz ay grubun basçısı olarak dahil edilen James Lomenzo’nun da Megadeth’in kalıcı bir üyesi olarak kalacağı söylendi.

En son 2016 yılında Türkiye'de konser veren grup müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

En son 2016 yılında Türkiye'de konser veren grup müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.
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Thrash metal grubu Megadeth, "Crush the World Tour" kapsamında Haziran ayında Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Thrash metal grubu Megadeth, "Crush the World Tour" kapsamında Haziran ayında Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

KüçükÇiftlik Park'ta yapılacak konser için bilet satışlarının 8 Ocak günü başlayacağı söylendi.

KüçükÇiftlik Park'ta yapılacak konser için bilet satışlarının 8 Ocak günü başlayacağı söylendi.

'Türk hayranlarımız, hepiniz istediniz ve biz de sizi duyduk... 12 Haziran'da #CrushTheWorldTour'u size ulaştıracağımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Megadeth Cyber Army ön satışı şimdi başlıyor, genel halk için biletler Pazartesi günü yerel saatle 11'de satışa çıkıyor!'

7 yıllık hasretin sonunda tekrar kavuşacaklarını duyan hayranları böyle yorumlar yaptı👇

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Tufi

Yok artık seneler sonra bir konser gibi okudum haberi valla.. Süper olur...