Dünyaca Ünlü Metal Grubu Megadeth İstanbul Dinleyicisiyle 7 Yıl Sonra Tekrardan Bir Araya Geliyor!

'Türk hayranlarımız, hepiniz istediniz ve biz de sizi duyduk... 12 Haziran'da #CrushTheWorldTour'u size ulaştıracağımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Megadeth Cyber Army ön satışı şimdi başlıyor, genel halk için biletler Pazartesi günü yerel saatle 11'de satışa çıkıyor!'