Dünyaca Ünlü Metal Grubu Megadeth İstanbul Dinleyicisiyle 7 Yıl Sonra Tekrardan Bir Araya Geliyor!
Dünyaca Ünlü Metal Grubu Megadeth İstanbul Dinleyicisiyle 7 Yıl Sonra Tekrardan Bir Araya Geliyor!
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Megadeth metal dinleyicilerinin yakından tanıdığı metal müziğin dev isimlerinden biri.
Metallica'dan kovulan Mustaine, David Ellefson ile tanıştıktan sonra ikili Megadeth grubunu kurmuş.
1983'te kurulan grup 16. albümleri olan “The Sick, The Dying… And The Dead!” isimli stüdyo albümlerini sevenleriyle paylaşacaklarını duyurdu.
Geçtiğimiz ay grubun basçısı olarak dahil edilen James Lomenzo’nun da Megadeth’in kalıcı bir üyesi olarak kalacağı söylendi.
En son 2016 yılında Türkiye'de konser veren grup müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.
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Thrash metal grubu Megadeth, "Crush the World Tour" kapsamında Haziran ayında Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
KüçükÇiftlik Park'ta yapılacak konser için bilet satışlarının 8 Ocak günü başlayacağı söylendi.
7 yıllık hasretin sonunda tekrar kavuşacaklarını duyan hayranları böyle yorumlar yaptı👇
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15. Metallica not al
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Yok artık seneler sonra bir konser gibi okudum haberi valla.. Süper olur...