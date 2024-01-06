Kobra Takibi Dizisiyle Tanınan Hollywood Aktörü Christian Oliver Hayatını Kaybetti
Kobra Takibi Dizisiyle Tanınan Hollywood Aktörü Christian Oliver Hayatını Kaybetti
Kaynak: https://www.theguardian.com/film/2024...
Hollywood filmlerinde ve Alman televizyon dizilerindeki oyunculuklarıyla tanınan 51 yaşındaki aktör Christian Oliver, bindiği uçağın Karayipler bölgesinde denize düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Detaylar içerikte!
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Speed Racer, Valkyrie, Sense8 ve The Three Musketeers gibi Hollywood filmlerinde oynadığı rollerle tanınan ünlü oyuncu Christian Oliver, Karayipler'de uçağının denize düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Alman oyuncu, Bequia Havaalanı’ndan kalkan uçakla Karayipler bölgesindeki Port Elizabeth’e yolculuk yapıyordu.
Görgü tanıklarının ifadesine göre Saint Vincent ve Grenadinler adasından kalkan ve içerisinde ünlü oyuncunun iki küçük çocuğunun da olduğu uçak, Bequia Havaalanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra kontrolünü kaybetti ve denize düştü.
The Guardian'ın haberine göre olay yerine gelen balıkçılar, dalgıçlar ve sahil güvenlikten oluşan arama kurtarma ekipleri uçaktaki pilotun, Alman aktör Oliver'ın ve 10 yaşındaki kızı Annik ile 12 yaşındaki kızı Madita Klepser'ın olay yerinde öldüğünü açıkladı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
51 yaşında hayatını kaybeden aktör Christian Oliver, 1990'lardan 2020'lere kadar birçok filmde rol almıştı.
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Oliver, 2002'den 2004 yılına kadar Türkiye'de de çok izlenen Alman aksiyon dizisi Kobra Takibi'nde oynamıştı.
2008 yılında "Speed Racer"da yarış arabası sürücüsü Snake Oiler'ı oynamasıyla da bilinen ünlü oyuncu son olarak 2023 yılında gösterime giren "Indiana Jones and the Dial of Destiny" filminde yer almıştı.
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