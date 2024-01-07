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Sinirlerimizi Alt Üst Eden Karakterleriyle Akıllarımıza Kazınmış 19 Televizyon Dizisi

Sinirlerimizi Alt Üst Eden Karakterleriyle Akıllarımıza Kazınmış 19 Televizyon Dizisi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 10:01

Bugün, en sinir bozucu karakterlere sahip dizilere bakacağız. 

Siz de benzer bir dizi biliyorsanız bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "90 Day Fiance adlı şova çıkan çiftlerin her birini özellikle bu kadar gıcık seçiyorlar diye düşünüyorum."

1. "90 Day Fiance adlı şova çıkan çiftlerin her birini özellikle bu kadar gıcık seçiyorlar diye düşünüyorum."

2. "Kesinlikle Succession'daki bütün karakterler!"

2. "Kesinlikle Succession'daki bütün karakterler!"

'En masumları olan Greg bile dayanılmaz şekilde gıcık bir karakterdi.'

3. "Üvey Baba dizisinden Halil Güneşli karakteri."

3. "Üvey Baba dizisinden Halil Güneşli karakteri."

'Böyle insan olmaz olsun dedirtecek kadar sinir bozucuydu.'

4. "Shameless'daki bütün karakterler elinde sonunda onlardan nefret etmemizi sağlayan bir hareket yaptı."

4. "Shameless'daki bütün karakterler elinde sonunda onlardan nefret etmemizi sağlayan bir hareket yaptı."

'Belki bir tek Liam masum olabilir.'

5. "Always Sunny In Philadelphia dizisi her ne kadar komik olsa da, dizideki herkes tam bir pislik ve hiçbirini bir yakınım olarak istemezdim."

5. "Always Sunny In Philadelphia dizisi her ne kadar komik olsa da, dizideki herkes tam bir pislik ve hiçbirini bir yakınım olarak istemezdim."
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6. "Mad Men dizisini sevsem de, bütün karakterlerin iğrendirici olduğunu söylemem lazım."

6. "Mad Men dizisini sevsem de, bütün karakterlerin iğrendirici olduğunu söylemem lazım."

7. "O Hayat Benim dizisinden Efsun'a ne kadar gıcık olduğumu hala unutamayan bir tek ben değilimdir heralde?"

7. "O Hayat Benim dizisinden Efsun'a ne kadar gıcık olduğumu hala unutamayan bir tek ben değilimdir heralde?"

8. "Grey's Anatomy dizisindeki orjinal karakterler ayrıldıkan sonra yerlerine hep gıcık insanlar bulmayı nasıl başardılar merak ediyorum."

8. "Grey's Anatomy dizisindeki orjinal karakterler ayrıldıkan sonra yerlerine hep gıcık insanlar bulmayı nasıl başardılar merak ediyorum."

9. "Weeds dizisindeki herkes inanılmaz derecede sinir bozucuydu."

9. "Weeds dizisindeki herkes inanılmaz derecede sinir bozucuydu."

'Sonunda bittiği için çok mutlu olmuştu.'

10. "The Walking Dead serisinde sevdiğimiz bütün karakterler diziden tek tek ayrıldı ve sonunda Rick de diziden çıktığında tamamiyle izlemeyi bıraktım."

10. "The Walking Dead serisinde sevdiğimiz bütün karakterler diziden tek tek ayrıldı ve sonunda Rick de diziden çıktığında tamamiyle izlemeyi bıraktım."

'En sinir olduğumsa Michonne'du.'

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11. "The Secret Life of the American Teenager serisi kesinlikle normal bir Amerikalı genci yansıtmıyor ve kimse bu seriyi izlememeli!"

11. "The Secret Life of the American Teenager serisi kesinlikle normal bir Amerikalı genci yansıtmıyor ve kimse bu seriyi izlememeli!"

12. "Sons of Anarchy dizisindeki herkes bir pislikti."

12. "Sons of Anarchy dizisindeki herkes bir pislikti."

'Opie karakterini öldürdüklerinden sonra bir daha asla devam etmedim.'

13. "Working Moms serisindeki hiçbir karakteri sevmemiştim."

13. "Working Moms serisindeki hiçbir karakteri sevmemiştim."

'Özellikle de ana karakteri.'

14. "Kesinlikle Ozark'ı da unutmayalım. İçlerinden belki sadece küçük kız affedilebilirdi."

14. "Kesinlikle Ozark'ı da unutmayalım. İçlerinden belki sadece küçük kız affedilebilirdi."

15. "Acı Hayat dizisinden Ender ve diğer zengin züppeler."

15. "Acı Hayat dizisinden Ender ve diğer zengin züppeler."

'Gerçekten çekilecek çile değidli.'

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16. "Arrasted Development serisini görenler ne kadar sinir bozucu karakterlere sahip olduğunu bilir."

16. "Arrasted Development serisini görenler ne kadar sinir bozucu karakterlere sahip olduğunu bilir."

'En başlarda Michael'ın hoş birisi olduğunu düşünmüştüm ama o da tam bir pislik çıktı.'

17. "The Office'i sevsem de dizideki herkes bencil ve boş insanlar."

17. "The Office'i sevsem de dizideki herkes bencil ve boş insanlar."

'Gerçek hayatta Jim gibi birisini tanısam, kesinlikle ondan nefret ederdim.'

18. "Peep Show'daki herkese gıcık olsam da, garip bir şekilde onların hayatlarını izlemeyi sevmiştim."

18. "Peep Show'daki herkese gıcık olsam da, garip bir şekilde onların hayatlarını izlemeyi sevmiştim."

19. "Açıkcası Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden neredeyse herkese gıcık olsam da, Caroline'e karşı ayrı bir nefretim vardı."

19. "Açıkcası Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden neredeyse herkese gıcık olsam da, Caroline'e karşı ayrı bir nefretim vardı."

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