Sinirlerimizi Alt Üst Eden Karakterleriyle Akıllarımıza Kazınmış 19 Televizyon Dizisi
Sinirlerimizi Alt Üst Eden Karakterleriyle Akıllarımıza Kazınmış 19 Televizyon Dizisi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, en sinir bozucu karakterlere sahip dizilere bakacağız.
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1. "90 Day Fiance adlı şova çıkan çiftlerin her birini özellikle bu kadar gıcık seçiyorlar diye düşünüyorum."
2. "Kesinlikle Succession'daki bütün karakterler!"
3. "Üvey Baba dizisinden Halil Güneşli karakteri."
4. "Shameless'daki bütün karakterler elinde sonunda onlardan nefret etmemizi sağlayan bir hareket yaptı."
5. "Always Sunny In Philadelphia dizisi her ne kadar komik olsa da, dizideki herkes tam bir pislik ve hiçbirini bir yakınım olarak istemezdim."
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6. "Mad Men dizisini sevsem de, bütün karakterlerin iğrendirici olduğunu söylemem lazım."
7. "O Hayat Benim dizisinden Efsun'a ne kadar gıcık olduğumu hala unutamayan bir tek ben değilimdir heralde?"
8. "Grey's Anatomy dizisindeki orjinal karakterler ayrıldıkan sonra yerlerine hep gıcık insanlar bulmayı nasıl başardılar merak ediyorum."
9. "Weeds dizisindeki herkes inanılmaz derecede sinir bozucuydu."
10. "The Walking Dead serisinde sevdiğimiz bütün karakterler diziden tek tek ayrıldı ve sonunda Rick de diziden çıktığında tamamiyle izlemeyi bıraktım."
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11. "The Secret Life of the American Teenager serisi kesinlikle normal bir Amerikalı genci yansıtmıyor ve kimse bu seriyi izlememeli!"
12. "Sons of Anarchy dizisindeki herkes bir pislikti."
13. "Working Moms serisindeki hiçbir karakteri sevmemiştim."
14. "Kesinlikle Ozark'ı da unutmayalım. İçlerinden belki sadece küçük kız affedilebilirdi."
15. "Acı Hayat dizisinden Ender ve diğer zengin züppeler."
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16. "Arrasted Development serisini görenler ne kadar sinir bozucu karakterlere sahip olduğunu bilir."
17. "The Office'i sevsem de dizideki herkes bencil ve boş insanlar."
18. "Peep Show'daki herkese gıcık olsam da, garip bir şekilde onların hayatlarını izlemeyi sevmiştim."
19. "Açıkcası Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden neredeyse herkese gıcık olsam da, Caroline'e karşı ayrı bir nefretim vardı."
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