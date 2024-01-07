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Hani Sadece Diziydi? Yargı'nın İzleyicisinin Senaryodan Etkilenip Yaptığı Şey Hayat Kurtardı!

Hani Sadece Diziydi? Yargı'nın İzleyicisinin Senaryodan Etkilenip Yaptığı Şey Hayat Kurtardı!

Yargı
themyscira - Misafir Editör
07.01.2024 - 14:16

Ödüle doymayan Yargı, senaryosunda konu aldığı toplumsal olaylarla sık sık gündeme geliyor. Bu kez senaryodan etkilenen bir izleyicinin yaptığı davranış hayat kurtardı. Senarist Sema Ergenekon'un duygulandığı bu olay sosyal medyada gündem oldu.

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Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi Yargı, toplumsal olaylara senaryoda yer vermesiyle çok seviliyor.

Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi Yargı, toplumsal olaylara senaryoda yer vermesiyle çok seviliyor.

Geçtiğimiz haftalarda ambulans şoförü kılığına giren bir baba, çocuğuna uygun organı bulmak için Ceylin, Mercan ve Yekta'yı rehin almıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ambulans şoförü kılığına giren bir baba, çocuğuna uygun organı bulmak için Ceylin, Mercan ve Yekta'yı rehin almıştı.

Diziyi izleyen bir seyircinin, senaryodan etkilenip ailesine ölümünden sonra böbreklerini bağışlamak istediği ortaya çıktı.

CNN Ana Haber Bülteni'nin haberine göre, izleyicinin vefatından sonra Prof. Dr. Alp Gürkan’ın gerçekleştirdiği böbrek nakilleriyle iki kişinin hayatı kurtuldu!

CNN Ana Haber Bülteni'nin haberine göre, izleyicinin vefatından sonra Prof. Dr. Alp Gürkan’ın gerçekleştirdiği böbrek nakilleriyle iki kişinin hayatı kurtuldu!

Hastalardan birinin 35 yıldır tedavi gördüğü öğrenildi.

Hastalardan birinin 35 yıldır tedavi gördüğü öğrenildi.
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Bu mutlu haberi gören senarist Sema Ergenekon ise "Ağlamak serbest mi?" diye tweet attı.

Bu mutlu haberi gören senarist Sema Ergenekon ise "Ağlamak serbest mi?" diye tweet attı.

İzleyici de bu güzel haber karşısında sessiz kalmadı.

İzleyici de bu güzel haber karşısında sessiz kalmadı.
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