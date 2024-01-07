Hani Sadece Diziydi? Yargı'nın İzleyicisinin Senaryodan Etkilenip Yaptığı Şey Hayat Kurtardı!

Ödüle doymayan Yargı, senaryosunda konu aldığı toplumsal olaylarla sık sık gündeme geliyor. Bu kez senaryodan etkilenen bir izleyicinin yaptığı davranış hayat kurtardı. Senarist Sema Ergenekon'un duygulandığı bu olay sosyal medyada gündem oldu.