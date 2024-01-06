Survivor All Star'ın Yeni Bölüm Fragmanında Acun Ilıcalı'nın Dominik Polisiyle İlgili Sözleri Gündem Oldu!
Survivor All Star'ın Yeni Bölüm Fragmanında Acun Ilıcalı'nın Dominik Polisiyle İlgili Sözleri Gündem Oldu!
Survivor All Star sezona heyecanlı bir başlangıç yaptı. Ancak bu heyecanın sebebi yarışmalar ya da yarışmacılar arasındaki mücadele değil, Acun Ilıcalı'nın konseyde açıkladığı durumla ilgiliydi!
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Survivor All Star yeni sezonuyla 1 Ocak'ta yayınlanmaya başladı.
Yayınlanan ilk iki bölümün ardından izleyenleri hayrete düşüren yepyeni bir fragman yayınlandı.
Fragmanı sizler için şöyle bırakalım:
Fragmanda zorlu bir mücadelenin yaşandığını görüyoruz.
Ancak asıl bomba ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın söylediklerinden sonra patlıyor.
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Ilıcalı'nın söylediğine göre bir telefon gelmiş ve Dominik polisi yaptığı operasyonla "bizimkiler" diye hitap ettiği birilerini almış.
Ancak kime operasyon düzenlendi ve gözaltına alınanlar kimler henüz bilmiyoruz. Ama Acun Ilıcalı ve yarışmacıların şaşkınlığına bakılırsa ortalık fena karışmış görünüyor.
Tabii ki fragmana sosyal medyadan yorum yağdı.
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