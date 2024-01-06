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Survivor All Star'ın Yeni Bölüm Fragmanında Acun Ilıcalı'nın Dominik Polisiyle İlgili Sözleri Gündem Oldu!

Survivor All Star'ın Yeni Bölüm Fragmanında Acun Ilıcalı'nın Dominik Polisiyle İlgili Sözleri Gündem Oldu!

survivor
themyscira - Misafir Editör
07.01.2024 - 02:23

Survivor All Star sezona heyecanlı bir başlangıç yaptı. Ancak bu heyecanın sebebi yarışmalar ya da yarışmacılar arasındaki mücadele değil, Acun Ilıcalı'nın konseyde açıkladığı durumla ilgiliydi!

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Survivor All Star yeni sezonuyla 1 Ocak'ta yayınlanmaya başladı.

Survivor All Star yeni sezonuyla 1 Ocak'ta yayınlanmaya başladı.

Yayınlanan ilk iki bölümün ardından izleyenleri hayrete düşüren yepyeni bir fragman yayınlandı.

Yayınlanan ilk iki bölümün ardından izleyenleri hayrete düşüren yepyeni bir fragman yayınlandı.

Fragmanı sizler için şöyle bırakalım:

Fragmanda zorlu bir mücadelenin yaşandığını görüyoruz.

Fragmanda zorlu bir mücadelenin yaşandığını görüyoruz.

Ancak asıl bomba ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın söylediklerinden sonra patlıyor.

Ancak asıl bomba ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın söylediklerinden sonra patlıyor.
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Ilıcalı'nın söylediğine göre bir telefon gelmiş ve Dominik polisi yaptığı operasyonla "bizimkiler" diye hitap ettiği birilerini almış.

Ilıcalı'nın söylediğine göre bir telefon gelmiş ve Dominik polisi yaptığı operasyonla "bizimkiler" diye hitap ettiği birilerini almış.

Ancak kime operasyon düzenlendi ve gözaltına alınanlar kimler henüz bilmiyoruz. Ama Acun Ilıcalı ve yarışmacıların şaşkınlığına bakılırsa ortalık fena karışmış görünüyor.

Ancak kime operasyon düzenlendi ve gözaltına alınanlar kimler henüz bilmiyoruz. Ama Acun Ilıcalı ve yarışmacıların şaşkınlığına bakılırsa ortalık fena karışmış görünüyor.

Tabii ki fragmana sosyal medyadan yorum yağdı.

Tabii ki fragmana sosyal medyadan yorum yağdı.
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