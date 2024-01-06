MasterChef Yarı Finalinde Affedilmez Hata: Şefler Yemeğin Tadına Bile Bakmadan Elediler!
MasterChef Yarı Finalinde Affedilmez Hata: Şefler Yemeğin Tadına Bile Bakmadan Elediler!
MasterChef All Star'da 6 aylık mücadelenin sonuna gelindi. Tüm şampiyonların elendiği MasterChef'in yarı finalinde beklenmedik bir hata, hiç beklenmedik elemeye neden oldu.
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MasterChef All Star'da koca bir sezon geride kalırken sonunda büyük finale gelindi.
Bütün şampiyonların elendiği MasterChef'te çeyrek finale kalan isimler Esra, Hasan, Barbaros ve Tahsin olmuştu.
Çeyrek finalde en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Barbaros oldu.
Esra, Hasan ve Tahsin arasında yapılan yarı finalde son oyunda Hasan 10 puan farkla öndeyken, ne yazık ki tabağında streç unuttu.
Bu büyük hatası sebebiyle şefler yemeğin tadına bile bakmadılar ve yarı finalde elenen isim Hasan oldu.
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