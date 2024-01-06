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Dizi ve Filmlerde Efsaneleştikleri Favori Rolleriyle Akıllara Kazınan Oyuncular

Dizi ve Filmlerde Efsaneleştikleri Favori Rolleriyle Akıllara Kazınan Oyuncular

dizi film
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
06.01.2024 - 23:25

Kariyerlerinin zirvesini yaptıkları oyunculuklarıyla gönülleri fetheden aktör ve aktrisleri sizler için derledik. Detaylar içeriğimizde...👇

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Twitter kullanıcısı, dizi ve film projelerinde kariyerlerinin en hatırlanacak rollerini oynayan oyuncularla ilgili soru sordu.

Twitter kullanıcısı, dizi ve film projelerinde kariyerlerinin en hatırlanacak rollerini oynayan oyuncularla ilgili soru sordu.
twitter.com

E tabii ki her oyuncunun her projede emeği ve performansı farklı olsa da akıllara kazınan bazı roller oldu.

1. Bizler de sizin için derledik...

2. Yaman'ın apaçi dansı da bu düşünceye dahil tabii ki...😂

3. Elim ayağım titredi bi' şey oldu.

4. Bu diziyi aklımdan çıkaramıyorum.

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5. Her bölüm bambaşka bir olay gerçekten.

6. Ya Fatiiiih😍

7. 🥺 🥺 🥺

8. Seni çok özledik Poyraz.

9. Her yanıyla bambaşka bir karakterdi.

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10. On yıl sonra da Kıvılcım'ı unutmayacağız.

11. Bu kadar çok ağladığım sayını dizilerden biriydi.

12. Efsaneler ölmez.

13. En sevilen kötü karakter olabilir mi?

14. Sizin için zirve karakter ve oyuncu hangisiydi? Yorumlarda buluşalım...

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