Dizi ve Filmlerde Efsaneleştikleri Favori Rolleriyle Akıllara Kazınan Oyuncular
Dizi ve Filmlerde Efsaneleştikleri Favori Rolleriyle Akıllara Kazınan Oyuncular
Kariyerlerinin zirvesini yaptıkları oyunculuklarıyla gönülleri fetheden aktör ve aktrisleri sizler için derledik. Detaylar içeriğimizde...👇
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Twitter kullanıcısı, dizi ve film projelerinde kariyerlerinin en hatırlanacak rollerini oynayan oyuncularla ilgili soru sordu.
1. Bizler de sizin için derledik...
2. Yaman'ın apaçi dansı da bu düşünceye dahil tabii ki...😂
3. Elim ayağım titredi bi' şey oldu.
4. Bu diziyi aklımdan çıkaramıyorum.
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5. Her bölüm bambaşka bir olay gerçekten.
6. Ya Fatiiiih😍
7. 🥺 🥺 🥺
8. Seni çok özledik Poyraz.
9. Her yanıyla bambaşka bir karakterdi.
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10. On yıl sonra da Kıvılcım'ı unutmayacağız.
11. Bu kadar çok ağladığım sayını dizilerden biriydi.
12. Efsaneler ölmez.
13. En sevilen kötü karakter olabilir mi?
14. Sizin için zirve karakter ve oyuncu hangisiydi? Yorumlarda buluşalım...
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