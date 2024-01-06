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MasterChef'te Yarı Final Yemeğinde "Poşet" Unutan Hasan'ın Elenmesine Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi!

MasterChef'te Yarı Final Yemeğinde "Poşet" Unutan Hasan'ın Elenmesine Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi!

MasterChef Türkiye
themyscira - Misafir Editör
07.01.2024 - 01:23

MasterChef All Star'da yarı final de geride kaldı ve sonunda büyük finale geldik! Ancak yarı finalde Hasan'ın yaptığı büyük hata elenmesine sebep oldu ve izleyici bu duruma fazlasıyla üzüldü. Final oynaması beklenen Hasan'ın elenmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı!

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Biliyorsunuz MasterChef'te final ateşi çoktan yandı bile!

Biliyorsunuz MasterChef'te final ateşi çoktan yandı bile!

Çeyrek finale kalan isimler Esra, Hasan, Barbaros ve Tahsin olmuştu.

Çeyrek finalde yarışmaya veda eden isim Barbaros oldu.

Çeyrek finalde yarışmaya veda eden isim Barbaros oldu.

Yarı finalde ise yemeğinde streç unutan Hasan değerlendirmeye bile alınmadan elendi.

Yarı finalde ise yemeğinde streç unutan Hasan değerlendirmeye bile alınmadan elendi.

1. Hasan'ın bu beklenmeyen vedasına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

1. Hasan'ın bu beklenmeyen vedasına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.
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17. Siz Hasan'ın elenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

17. Siz Hasan'ın elenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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