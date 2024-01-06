MasterChef'te Yarı Final Yemeğinde "Poşet" Unutan Hasan'ın Elenmesine Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi!
MasterChef'te Yarı Final Yemeğinde "Poşet" Unutan Hasan'ın Elenmesine Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi!
MasterChef All Star'da yarı final de geride kaldı ve sonunda büyük finale geldik! Ancak yarı finalde Hasan'ın yaptığı büyük hata elenmesine sebep oldu ve izleyici bu duruma fazlasıyla üzüldü. Final oynaması beklenen Hasan'ın elenmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı!
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Biliyorsunuz MasterChef'te final ateşi çoktan yandı bile!
Çeyrek finalde yarışmaya veda eden isim Barbaros oldu.
Yarı finalde ise yemeğinde streç unutan Hasan değerlendirmeye bile alınmadan elendi.
1. Hasan'ın bu beklenmeyen vedasına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.
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17. Siz Hasan'ın elenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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