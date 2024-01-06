MasterChef'te Yarı Final Yemeğinde "Poşet" Unutan Hasan'ın Elenmesine Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi!

MasterChef All Star'da yarı final de geride kaldı ve sonunda büyük finale geldik! Ancak yarı finalde Hasan'ın yaptığı büyük hata elenmesine sebep oldu ve izleyici bu duruma fazlasıyla üzüldü. Final oynaması beklenen Hasan'ın elenmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı!