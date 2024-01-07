Survivor'ın Yeni Bölüm Fragmanında Turabi'nin Söylediği Dini Sözler Geçmişinin Sorgulanmasına Neden Oldu!

Survivor All Star bu sezon oldukça hareketli ve heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Turabi, Nagihan, Hakan, Poyraz, Merve ve daha pek çok hırslı yarışmacının yer aldığı sezonda daha şimdiden ortalık kızıştı bile. Yarışmalarda rekabetin artması bir yana, yarışmacılar arasında sözlü atışmalar da bol bol yaşanıyor. Turabi'nin yeni bölüm fragmanında verilen dini sözleri ise diğer yarışmacılardan ziyade izleyicinin tepkisine yol açtı. Gelin neler olmuş birlikte bakalım!