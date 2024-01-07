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Survivor'ın Yeni Bölüm Fragmanında Turabi'nin Söylediği Dini Sözler Geçmişinin Sorgulanmasına Neden Oldu!

Survivor'ın Yeni Bölüm Fragmanında Turabi'nin Söylediği Dini Sözler Geçmişinin Sorgulanmasına Neden Oldu!

survivor
themyscira - Misafir Editör
07.01.2024 - 09:25

Survivor All Star bu sezon oldukça hareketli ve heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Turabi, Nagihan, Hakan, Poyraz, Merve ve daha pek çok hırslı yarışmacının yer aldığı sezonda daha şimdiden ortalık kızıştı bile. Yarışmalarda rekabetin artması bir yana, yarışmacılar arasında sözlü atışmalar da bol bol yaşanıyor. Turabi'nin yeni bölüm fragmanında verilen dini sözleri ise diğer yarışmacılardan ziyade izleyicinin tepkisine yol açtı. Gelin neler olmuş birlikte bakalım!

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SMS oylamasının olmadığı Survivor All Star büyük bir heyecanla sezona başladı.

SMS oylamasının olmadığı Survivor All Star büyük bir heyecanla sezona başladı.

Yarışmacılar arasındaki gerilim öyle yüksek ki, sözlü ifadeler bile aniden kavgaya dönüşebiliyor.

Yarışmacılar arasındaki gerilim öyle yüksek ki, sözlü ifadeler bile aniden kavgaya dönüşebiliyor.

Tabii en çok tartışmaya karışan isim de Turabi oluyor.

Tabii en çok tartışmaya karışan isim de Turabi oluyor.

Yeni bölüm fragmanında da Turabi'yi bu kez dini sözler söylerken duyuyoruz.

Turabi'nin yarışma öncesi Instagram'daki paylaşımlarından ötürü de izleyici tepki gösterdi.

Turabi'nin yarışma öncesi Instagram'daki paylaşımlarından ötürü de izleyici tepki gösterdi.
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Siz Turabi'nin konuşmalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Siz Turabi'nin konuşmalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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