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MasterChef All Star Finalistleri Belli Oldu: Sence Şampiyon Kim Olur?

MasterChef All Star Finalistleri Belli Oldu: Sence Şampiyon Kim Olur?

MasterChef Türkiye
themyscira - Misafir Editör
07.01.2024 - 09:28

MasterChef All Star'da yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 6 ay süren büyük mücadelenin sonunda yarışmanın finalistleri belli oldu! Peki bu ikiliden sence hangisi şampiyon olur; Esra mı, Tahsin mi?

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MasterChef All Star'da final ateşi yandı!

MasterChef All Star'da final ateşi yandı!

Yarı finalde Hasan'ın beklenmedik hatası önde olmasına rağmen elenmesine yol açtı.

Yarı finalde Hasan'ın beklenmedik hatası önde olmasına rağmen elenmesine yol açtı.

Detayları burada bulabilirsiniz:

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Hasan'ın elenmesinin ardından finalistler Esra ve Tahsin oldu.

Hasan'ın elenmesinin ardından finalistler Esra ve Tahsin oldu.

MasterChef All Star'ın 6 aylık mücadelesinin sonunda 7 Ocak Pazar akşamı şampiyon belli oluyor.

MasterChef All Star'ın 6 aylık mücadelesinin sonunda 7 Ocak Pazar akşamı şampiyon belli oluyor.

Öyleyse soralım: Sence Hasan'ın streç çıkan tabağının değerlendirilmemesi haksızlık mıydı?

Öyleyse soralım: Sence Hasan'ın streç çıkan tabağının değerlendirilmemesi haksızlık mıydı?
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Peki, sence kim şampiyon olur?

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