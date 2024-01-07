MasterChef All Star Finalistleri Belli Oldu: Sence Şampiyon Kim Olur?
MasterChef All Star Finalistleri Belli Oldu: Sence Şampiyon Kim Olur?
MasterChef All Star'da yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 6 ay süren büyük mücadelenin sonunda yarışmanın finalistleri belli oldu! Peki bu ikiliden sence hangisi şampiyon olur; Esra mı, Tahsin mi?
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MasterChef All Star'da final ateşi yandı!
Yarı finalde Hasan'ın beklenmedik hatası önde olmasına rağmen elenmesine yol açtı.
Hasan'ın elenmesinin ardından finalistler Esra ve Tahsin oldu.
MasterChef All Star'ın 6 aylık mücadelesinin sonunda 7 Ocak Pazar akşamı şampiyon belli oluyor.
Öyleyse soralım: Sence Hasan'ın streç çıkan tabağının değerlendirilmemesi haksızlık mıydı?
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Peki, sence kim şampiyon olur?
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