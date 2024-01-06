Bülent Ersoy'dan Yalı Çapkını'ndaki Pelin'in Hamileliğine Çok Konuşulacak Sözler
Bülent Ersoy'dan Yalı Çapkını'ndaki Pelin'in Hamileliğine Çok Konuşulacak Sözler
YouTube'da yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında konuşmacı olan Bülent Ersoy, yine Yalı Çapkını dizisi hakkında konuştu. Dizinin fanlarından olan Ersoy senaristlere senaryoda değişiklik yapılması için tekrardan seslenirken, Pelin karakterinin hamilelik olayının sona ermemesi durumunda diziyi izlemeyeceğini belirtti.
KAYNAK: Dünya Güzellerim Masada / 7. Bölüm
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Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yorumcu olarak yer aldığı Dünya Güzellerim Masada 7. bölümüyle YouTube'de yer aldı.
Her bölüm gündemde yer alan konuları konuşan güzeller bu bölüm yine dizilerden bahsetti ve Bülent Ersoy fanı olduğu Yalı Çapkını hakkında verdi veriştirdi.
Yalı Çapkını hakkında şikayetlerini bu bölümde de dile getiren Ersoy, programda dizinin senaryo ve yapım ekibine seslenerek artık televizyonu kıracağını söyledi.
"Bu hamile kız eğer ki bu beyaz çoraplı çocuktan (Ferit) hamile kaldıysa tövbeler tövbesi bir daha o diziyi izlemem!"
"Televizyonu kırarım! Böyle bir şeye hakkı yok, beni kimsenin üzmeye hakkı yok. O çocuk başka yerden geldi."
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"Bir şey bulsunlar. Bir şekilde bir kan alınması gerekir ya da kan verilmesi gerekir çocuk doğduğu vakit örneğin."
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