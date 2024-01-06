Bülent Ersoy'dan Yalı Çapkını'ndaki Pelin'in Hamileliğine Çok Konuşulacak Sözler

YouTube'da yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında konuşmacı olan Bülent Ersoy, yine Yalı Çapkını dizisi hakkında konuştu. Dizinin fanlarından olan Ersoy senaristlere senaryoda değişiklik yapılması için tekrardan seslenirken, Pelin karakterinin hamilelik olayının sona ermemesi durumunda diziyi izlemeyeceğini belirtti.

KAYNAK: Dünya Güzellerim Masada / 7. Bölüm