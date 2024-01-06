Survivor'a 5. Kez Katılan Merve Aydın'a "Dilber Evin Barkın Yok mu?" İsyanı
Survivor'a 5. Kez Katılan Merve Aydın'a "Dilber Evin Barkın Yok mu?" İsyanı
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Survivor'ı izleyen, izlemeyen herkes Merve Aydın'ın bu yarışma konusundaki hırsını bilir.
2024 All Star kadrosunda da yer alan Merve Aydın bu seneyle beraber Survivor'a tam 5 kez katılmış oldu.
2014, 2015, 2018, 2022 ve 2024 yıllarında Survivor'a katılan Aydın bu yarışmada birinci olmayı kendisine takıntı mı yaptı bilemiyoruz, fakat söz konusu bu hırsı izleyicilerin gözünden kaçmadı.
Survivor aşkından vazgeçmeden evlenen bir de çocuk yapan Merve Aydın'a izleyiciler 'Her şeye nasıl yetişiyorsun?' sorusunu sorarken, söz konusu olaya gelen tepkileri sizler için derledik.
İşte Merve Aydın'a gelen isyan yorumları:
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Kadın son 10 yılının neredeyse yarısını adada geçirdi. İşte 'gözünü hırs bürümüş' diye buna derler. Acun'un paralı askeri...
çok önemli bir program,ülkenin genel kültür seviyesini singapur seviyesine çıkarıyor