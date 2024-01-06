MasterChef'in En İddialı Şampiyon Adaylarından Barbaros'un Elenmesine Tepki Yağdı
MasterChef'in En İddialı Şampiyon Adaylarından Barbaros'un Elenmesine Tepki Yağdı
MasterChef All Star'da büyük finale sayılı gün kalırken, çeyrek finalde Barbaros'un elenmesi herkesi şoke etti. En iddialı şampiyon adaylarından olan Barbaros'un elenmesi sosyal medyayı ayağa kaldırırken, izleyiciler jüriyi ağır eleştirdi.
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MasterChef All Star'ın büyük finaline son iki bölüm kalırken, yarışmanın çeyrek finalinde elenen isim herkesi şoke etti.
4 iddialı yarışmacının kıyasıya yarıştığı çeyrek finalde elenen isim Barbaros Yoloğlu olurken, Barbaros All Star'ı 4. olarak bitirdi.
En iddialı şampiyon adaylarından olan Barbaros'un elenmesi izleyicileri sinirlendirirken, haliyle tepkiler de gecikmedi.
İşte gelen tepkiler:
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