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Son Kaşıklar Atıldı: MasterChef Çeyrek Finalinde İki Yarışmacı Altın Kaşık Aldı!

Son Kaşıklar Atıldı: MasterChef Çeyrek Finalinde İki Yarışmacı Altın Kaşık Aldı!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 00:59

MasterChef All Star'da bu akşam çeyrek final heyecanı vardı. Büyük finale iki gün kalan programda birincinin kim olacağı büyük merak konusu olurken, çeyrek finalde iki yarışmacı birden altın kaşık aldı.

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MasterChef çeyrek finali bu akşama damgasını vurdu.

MasterChef çeyrek finali bu akşama damgasını vurdu.

Son 4'e kalan Tahsin, Esra, Barbaros ve Hasan'ın kıyasıya mücadele verdiği çeyrek finalde tüm yarışmacılar son 3'e kalmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

Son 4'e kalan Tahsin, Esra, Barbaros ve Hasan'ın kıyasıya mücadele verdiği çeyrek finalde tüm yarışmacılar son 3'e kalmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

Son 3 yarışmacının belli olacağı gecede büyük bir sürpriz yaşanarak bir değil, iki altın kaşık atıldı.

Son 3 yarışmacının belli olacağı gecede büyük bir sürpriz yaşanarak bir değil, iki altın kaşık atıldı.

Söz konusu gecede ilk kaşığı Tahsin alırken...

Söz konusu gecede ilk kaşığı Tahsin alırken...

İkinci altın kaşığı almaya hak kazanan isim Hasan oldu.

İkinci altın kaşığı almaya hak kazanan isim Hasan oldu.
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İki yarışmacının bu başarısı elbette sosyal medyanın gündemine oturdu:

İki yarışmacının bu başarısı elbette sosyal medyanın gündemine oturdu:
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