Hudutsuz Sevda'ya Flaş Başrol: Güzel Oyuncu Kadroya Dahil Oldu!

FOX'un Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Hudutsuz Sevda'da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hudutsuz Sevda dizisine güzel bir oyuncu dahil olurken, bu oyuncunun nasıl bir rolle ekranlara geleceği merak konusu oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş