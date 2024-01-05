Hudutsuz Sevda'ya Flaş Başrol: Güzel Oyuncu Kadroya Dahil Oldu!
Hudutsuz Sevda'ya Flaş Başrol: Güzel Oyuncu Kadroya Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
FOX'un Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Hudutsuz Sevda'da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hudutsuz Sevda dizisine güzel bir oyuncu dahil olurken, bu oyuncunun nasıl bir rolle ekranlara geleceği merak konusu oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Perşembe akşamlarının reyting rekoru kıran dizisi Hudutsuz Sevda'da heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Başrolünde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in rol aldığı dizi başarısını son gaz devam ettirirken, Birsen Altuntaş dizi hakkında bomba bir açıklama yaptı.
Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'ya son dönemin en popüler kadın oyuncularından biri dahil oluyor.
O isim ise Hayal Köseoğlu!
Son olarak atv'deki Altın Kafes dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda dizisinde Nergis'in kızı Damla olarak rol alacak.
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