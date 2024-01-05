Eşi ve 5 Çocuğunun Öldüğü Otomobili 'Gelin Arabası' Yapmıştı: Hasan Çetin Tutuklandı
Eşi ve 5 Çocuğunun Öldüğü Otomobili 'Gelin Arabası' Yapmıştı: Hasan Çetin Tutuklandı
5 çocuğu ve eşi Özlem Çetin'in de içinde bulunduğu aracı kasıtlı bir şekilde sulama kanalına sürdüğü iddia edilen Hasan Çetin tutuklandı.
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Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme yaşandı.
Şanlıurfa’da 6 Mayıs günü Göbeklitepe sulama kanalında hayatını kaybeden anne Özlem ve 5 çocuğunun şüpheli ölümü günlerdir konuşuluyordu. Özlem’in annesi, babası ve kız kardeşi; damatları Hasan’ın kullandığı aracı kasten sulama kanalına ittiğini iddia ediyordu. İddiaların odağındaki isim Hasan Çetin, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.
‘Ailesini kasten öldürmekten’ savcıya ifade veren Hasan Çetin, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan’ın Özlem ve çocuklarının ölümünden 5 ay sonra evlendiği sevgilisi İslimhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan Çetin, iki gün boyunca Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosuna gelip, olayın bir kaza sonucu olduğunu söylemişti.
Karısı ve 5 çocuğu hayatını kaybettikten 5 ay sonra sevgilisi İslimhan’la evlenen Hasan’ın, ailesinin sulama kanalında öldüğü o arabayı düğün arabası yapması herkesi şoke etmişti.Çocuklarının cenazesine dahi katılmadığı söylenen Hasan Çetin, tüm yaptıklarıyla ilk günden bu yana tüm şüpheleri üzerine çekmiş, hedefteki şüpheli isim olmuştu.
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Sıfata bak hele.. Ölüp geberse mezarına tükürülmeye dahi değmez.
Cehenneme kombine bilet aldın
Piçe bak bölümü beğenmeyince restart atmış.