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Feci Olay! Kulübeden Karavan Yaptı, Sonu Oldu: 22 Yaşındaki Gencin Acı Sonu

Feci Olay! Kulübeden Karavan Yaptı, Sonu Oldu: 22 Yaşındaki Gencin Acı Sonu

Tekirdağ
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.01.2024 - 06:41

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Engin Zorlu, karavana çevirdiği polyester kabinde ölü olarak bulundu. 

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Isınmak isterken hayatından olan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Zehirlenmeler ciddi boyutlara ulaştı. Talihsiz gencin, yaktığı ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Isınmak isterken hayatından olan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Zehirlenmeler ciddi boyutlara ulaştı. Talihsiz gencin, yaktığı ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi Özgürlük 3'üncü Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Engin Zorlu, karavana çevirip, aracının arkasına bağlayıp kullandığı polyester kabine gitti.

Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi Özgürlük 3'üncü Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Engin Zorlu, karavana çevirip, aracının arkasına bağlayıp kullandığı polyester kabine gitti.

Evlerinin yakınındaki kabinde zaman geçiren Zorlu, iddiaya göre, ısıtıcıyı yakıp uykuya daldı. Kendisinden haber alamayan yakınları, kabine gittiklerinde Zorlu'yu hareketsiz yatar halde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evlerinin yakınındaki kabinde zaman geçiren Zorlu, iddiaya göre, ısıtıcıyı yakıp uykuya daldı. Kendisinden haber alamayan yakınları, kabine gittiklerinde Zorlu'yu hareketsiz yatar halde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Zorlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Zorlu'nun yakınları büyük üzüntü yaşarken, yapılan ilk incelemede büfe içinde yaktığı ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü değerlendirildi. Zorlu'nun cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Yapılan kontrolde Zorlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Zorlu'nun yakınları büyük üzüntü yaşarken, yapılan ilk incelemede büfe içinde yaktığı ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü değerlendirildi. Zorlu'nun cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Olay yerinden görüntüler:

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