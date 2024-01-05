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Polisler Evine Gitti: Gazeteci Seyhan Avşar İfadeye Çağrıldı

Polisler Evine Gitti: Gazeteci Seyhan Avşar İfadeye Çağrıldı

Gazeteci
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.01.2024 - 20:16 Son Güncelleme: 05.01.2024 - 20:47

Gazeteci Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından 'Polisler kapımda. Destina’m dostlarıma emanet' paylaşımında bulundu.

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Gazeteci Seyhan Avşar hakkında uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın serbest kalması için adamlarının Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile temasa geçtiğine dair haberinin ardından soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Seyhan Avşar hakkında uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın serbest kalması için adamlarının Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile temasa geçtiğine dair haberinin ardından soruşturma başlatıldı.

Avşar, sosyal medya hesabından "Polisler kapımda. Destina’m dostlarıma emanet" paylaşımında bulundu.

Avşar, sosyal medya hesabından "Polisler kapımda. Destina’m dostlarıma emanet" paylaşımında bulundu.

Seyhan Avşar'ın paylaşımı şöyle:

Avşar bir paylaşımda daha bulundu

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya’nın tahliye girişimi için Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'le temasa geçtiğini haberleştiren Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine erişim engeli getirilmişti.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya’nın tahliye girişimi için Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'le temasa geçtiğini haberleştiren Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine erişim engeli getirilmişti.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engellenmesi için başvuran Gürlek'in talebi, 'haberde kullanılan ifadelerin niteliği itibariyle kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu, haber içeriğinin talepte bulunanın şeref ve haysiyetini incitici nitelikte olduğu, haber içeriklerinin haber alma ve haber verme özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmış' ifadelerine yer verilerek kabul edildiği belirtilmişti. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Avşar, 'Yazdığım haberime 12 saat dahi dolmadan erişim engeli kararı getirildi' demişti.

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Gazeteci Seyhan Avşar'ın tutuklanmasına ilişkin bazı isimler sosyal medyada tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar:

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Maximilian Wagner

Ne istersiniz gazetecilerden sunulardan... Herkes sizin iztediğiniz gibi olmak zorundamı muaviye tohumları...

Gökhan Öktem

yalan haberse yalan olduğunu ispatlayin gazetecileri böyle susturmaya kalkmayin zaten kaçtane kaldiki