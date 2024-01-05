Polisler Evine Gitti: Gazeteci Seyhan Avşar İfadeye Çağrıldı

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engellenmesi için başvuran Gürlek'in talebi, 'haberde kullanılan ifadelerin niteliği itibariyle kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu, haber içeriğinin talepte bulunanın şeref ve haysiyetini incitici nitelikte olduğu, haber içeriklerinin haber alma ve haber verme özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmış' ifadelerine yer verilerek kabul edildiği belirtilmişti. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Avşar, 'Yazdığım haberime 12 saat dahi dolmadan erişim engeli kararı getirildi' demişti.