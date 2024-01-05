Polisler Evine Gitti: Gazeteci Seyhan Avşar İfadeye Çağrıldı
Polisler Evine Gitti: Gazeteci Seyhan Avşar İfadeye Çağrıldı
Gazeteci Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından 'Polisler kapımda. Destina’m dostlarıma emanet' paylaşımında bulundu.
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Gazeteci Seyhan Avşar hakkında uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın serbest kalması için adamlarının Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile temasa geçtiğine dair haberinin ardından soruşturma başlatıldı.
Avşar, sosyal medya hesabından "Polisler kapımda. Destina’m dostlarıma emanet" paylaşımında bulundu.
Seyhan Avşar'ın paylaşımı şöyle:
Avşar bir paylaşımda daha bulundu
İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya’nın tahliye girişimi için Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'le temasa geçtiğini haberleştiren Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine erişim engeli getirilmişti.
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Gazeteci Seyhan Avşar'ın tutuklanmasına ilişkin bazı isimler sosyal medyada tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar:
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Ne istersiniz gazetecilerden sunulardan... Herkes sizin iztediğiniz gibi olmak zorundamı muaviye tohumları...
yalan haberse yalan olduğunu ispatlayin gazetecileri böyle susturmaya kalkmayin zaten kaçtane kaldiki