Garip Olay: ‘Uyuşturucuya Hayır' Sayfası Kurdu, Uyuşturucu Satmaktan Gözaltına Alındı
Garip Olay: ‘Uyuşturucuya Hayır' Sayfası Kurdu, Uyuşturucu Satmaktan Gözaltına Alındı
Polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda garip bir olay oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyada ‘uyuşturucuya hayır' sayfası kuran bir kişi uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
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Polisin düzenlediği operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen G.E.D. ile ondan uyuşturucu aldığı belirlenen 11 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'İtiraf Çorlu' adı altında, 'Çorlu uyuşturucu ve silah ticaretine hayır' sloganı bulunan hesap üzerinden uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişilerin de paylaşıldığını tespit etti.
Polis, uyuşturucu ve silah ticaretine karşı sayfayı kuran G.E.D.'nin daha önceden uyuşturucu suçlarından sabıkası olduğunu ve uyuşturucu satışı yaptığını saptadı.Polisin düzenlediği operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen G.E.D. ile ondan uyuşturucu aldığı belirlenen 11 şüpheli de yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4,60 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 sentetik hap, 6,14 gram esrar, 1,08 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız 1 tabanca ve tabancaya ait 19 mermi ele geçirildi.
Olay yerinden görüntüler:
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