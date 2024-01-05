Kadıköy'e Sürpriz Aday: Fatih Mehmet Maçoğlu Aday Oldu
Kadıköy'e Sürpriz Aday: Fatih Mehmet Maçoğlu Aday Oldu
Türkiye'nin ilk Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yerel seçimlerde TKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olacağı açıklandı.
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TKP'den Kadıköy'e sürpriz aday duyuruldu.
Tunceli Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart’taki yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı olacak.
Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi kararı alındı.
Fatih Mehmet Maçoğlu, 2014 yerel seçimlerinde Tunceli’nin Ovacık ilçesinde belediye başkanı seçilen, ardından 2019’daki yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkanı seçilmişti. Maçoğlu, yaptığı açıklamada, "Kararı kurumum az önce kesinleştirdi. Toplantılar yapılıyordu. Sol sosyalist kurumların içinde yer aldığı yaklaşık 20 kurum ve siyasi partinin ortak adayı olarak TKP çatısı altında 31 Mart seçimlerinde Kadıköy’den aday olacağım. Beni aday olarak gösteren tüm sosyalist güçlere, partilere teşekkür ediyorum. Kendimize güveniyoruz, kazanacağız" dedi.
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