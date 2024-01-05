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Denizde Panik Anlar! Balıkçıların Ağına Deniz Mayını Takıldı: Bölge Araç Trafiğine Kapatıldı

Denizde Panik Anlar! Balıkçıların Ağına Deniz Mayını Takıldı: Bölge Araç Trafiğine Kapatıldı

Mayın Balıkçı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.01.2024 - 17:25

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçılar panik anlar yaşadı. 

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Balıkçıların ağına deniz mayını takıldı. Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı kaydedildi.

Balıkçıların ağına deniz mayını takıldı. Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı kaydedildi.

Ereğli Limanı Bozhane mevkiinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etti.

Ereğli Limanı Bozhane mevkiinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etti.

Limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.

Limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirledi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirledi.

Bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek, bölge emniyet şeridine alındı. Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatıldı.

Bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek, bölge emniyet şeridine alındı. Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatıldı.
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Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı öğrenildi.

Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı öğrenildi.
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