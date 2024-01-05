Denizde Panik Anlar! Balıkçıların Ağına Deniz Mayını Takıldı: Bölge Araç Trafiğine Kapatıldı
Denizde Panik Anlar! Balıkçıların Ağına Deniz Mayını Takıldı: Bölge Araç Trafiğine Kapatıldı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçılar panik anlar yaşadı.
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Balıkçıların ağına deniz mayını takıldı. Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı kaydedildi.
Ereğli Limanı Bozhane mevkiinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etti.
Limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.
Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirledi.
Bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek, bölge emniyet şeridine alındı. Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatıldı.
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Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı öğrenildi.
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