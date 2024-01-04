Bu İlk Vukuatı Değil! Uçak Pist Başından Geri Döndü: Yolcu Kara Listeye Alındı

İstanbul-Atina seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait Boeing 777-300 tipi yolcu uçağı pist başından döndü. Yolcu uçağının pist başına geri dönme sebebinin, sahibinin elinden kaçan ve kabinde dolaşan bir kedi olduğu öğrenildi.