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İfadeye Çağrılan Ahmet Çakar: 'Mehmet Büyükekşi, Kendisine “Çifte Bylockçu” Dediğim İçin Şikayet Etmiş'

İfadeye Çağrılan Ahmet Çakar: 'Mehmet Büyükekşi, Kendisine “Çifte Bylockçu” Dediğim İçin Şikayet Etmiş'

TFF
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.01.2024 - 11:36 Son Güncelleme: 04.01.2024 - 11:37

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, ifadeye çağrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. 

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Eski hakem Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti üzerine bugün adliyeye ifade vermeye gideceğini açıkladı.

Eski hakem Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti üzerine bugün adliyeye ifade vermeye gideceğini açıkladı.

Ahmet Çakar'ın paylaşımı ise şöyle:

Haziran 2022'de Büyükekşi'ye ait cep telefonunda Fethullahçı terör örgütünün (FETÖ) kendi arasındaki iletişimde kullandığı ''ByLock'' programının tespit edildiği, 'Mor Beyin' sisteminin içinde yer aldığı ortaya çıkmıştı. Büyükekşi, bu gelişmeden iki ay sonra gazeteci Candaş Tolga Işık'a verdiği söyleşide "Şimdi benim iki tane telefonum vardı. Bir telefonum özel kalemdeydi. Onda vardı ama öyle bir şey olsa zaten ben o kurumlarda görev yapmaya devam edemezdim herhangi bir soruşturma herhangi bir şey yapılmadı" demişti.

Haziran 2022'de Büyükekşi'ye ait cep telefonunda Fethullahçı terör örgütünün (FETÖ) kendi arasındaki iletişimde kullandığı ''ByLock'' programının tespit edildiği, 'Mor Beyin' sisteminin içinde yer aldığı ortaya çıkmıştı. Büyükekşi, bu gelişmeden iki ay sonra gazeteci Candaş Tolga Işık'a verdiği söyleşide "Şimdi benim iki tane telefonum vardı. Bir telefonum özel kalemdeydi. Onda vardı ama öyle bir şey olsa zaten ben o kurumlarda görev yapmaya devam edemezdim herhangi bir soruşturma herhangi bir şey yapılmadı" demişti.

Bu açıklamalar sonrası Ahmet Çakar ise terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunun evrakını yayınlayarak Büyükekşi'nin bahsi geçen sözlerine yanıt vermişti.

Bu açıklamalar sonrası Ahmet Çakar ise terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunun evrakını yayınlayarak Büyükekşi'nin bahsi geçen sözlerine yanıt vermişti.

Soruşturmanın detaylarını paylaşan Çakar, "(...) 0532'yle başlayan, 312'yle devam eden, arkasını okumuyorum üç farklı tarihte 12 kez erişim yapıldığı tespit edildi. Haydi bu özel kaleminde (Fahrettin İnce) olsun. Oysa ki Mehmet Büyükekşi'nin adına bir telefon daha var. O da 0530'la başlıyor, arkasını vermiyorum. Altı farklı tarihte toplam 55 kez erişim sağlandığı tespit ediliyor. Yani Bylock'a giriyorsun, yazışıyorsun birileriyle. Hatta savcılık GSM hattı üzerinden hangi IMEI numarasından girdiğini tespit etmiş."

Soruşturmanın detaylarını paylaşan Çakar, "(...) 0532'yle başlayan, 312'yle devam eden, arkasını okumuyorum üç farklı tarihte 12 kez erişim yapıldığı tespit edildi. Haydi bu özel kaleminde (Fahrettin İnce) olsun. Oysa ki Mehmet Büyükekşi'nin adına bir telefon daha var. O da 0530'la başlıyor, arkasını vermiyorum. Altı farklı tarihte toplam 55 kez erişim sağlandığı tespit ediliyor. Yani Bylock'a giriyorsun, yazışıyorsun birileriyle. Hatta savcılık GSM hattı üzerinden hangi IMEI numarasından girdiğini tespit etmiş."
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Spor yorumcusu Ahmet Çakar şunları kaydetmişti:

Spor yorumcusu Ahmet Çakar şunları kaydetmişti:

''İşte Türk futbolunun... Ha bütün bunlara rağmen burada hukuki problemler vardır, onun şeyinde değilim ben. Benim Türk futbolumun başında ağır yalan söylemiş bir adam. 'Bir tanesinde var, bir tanesinde yok' diyor. E ikisinde de var. Mor Beyin yanlışlıkla atmışsa telefonuna 55 kere neden girdin, 12 kez neden girdin? Ben yargının işine müdahale etmek gibi bir hadsizliğin içinde olamam. Ben kendisine de 'FETÖ'cü' demiyorum. ByLock'u neden yüklediğini ifade edemeyen, ağır yalan söylemiş bir adam Türk futbolunu yönetiyor. O zaman her konuda yalan söyleyebilirsin? Mehmet Büyükekşi, senin yalanını ispat ediyorum.'

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