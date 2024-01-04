İfadeye Çağrılan Ahmet Çakar: 'Mehmet Büyükekşi, Kendisine “Çifte Bylockçu” Dediğim İçin Şikayet Etmiş'

''İşte Türk futbolunun... Ha bütün bunlara rağmen burada hukuki problemler vardır, onun şeyinde değilim ben. Benim Türk futbolumun başında ağır yalan söylemiş bir adam. 'Bir tanesinde var, bir tanesinde yok' diyor. E ikisinde de var. Mor Beyin yanlışlıkla atmışsa telefonuna 55 kere neden girdin, 12 kez neden girdin? Ben yargının işine müdahale etmek gibi bir hadsizliğin içinde olamam. Ben kendisine de 'FETÖ'cü' demiyorum. ByLock'u neden yüklediğini ifade edemeyen, ağır yalan söylemiş bir adam Türk futbolunu yönetiyor. O zaman her konuda yalan söyleyebilirsin? Mehmet Büyükekşi, senin yalanını ispat ediyorum.'