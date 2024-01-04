İfadeye Çağrılan Ahmet Çakar: 'Mehmet Büyükekşi, Kendisine “Çifte Bylockçu” Dediğim İçin Şikayet Etmiş'
İfadeye Çağrılan Ahmet Çakar: 'Mehmet Büyükekşi, Kendisine “Çifte Bylockçu” Dediğim İçin Şikayet Etmiş'
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, ifadeye çağrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Eski hakem Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti üzerine bugün adliyeye ifade vermeye gideceğini açıkladı.
Ahmet Çakar'ın paylaşımı ise şöyle:
Haziran 2022'de Büyükekşi'ye ait cep telefonunda Fethullahçı terör örgütünün (FETÖ) kendi arasındaki iletişimde kullandığı ''ByLock'' programının tespit edildiği, 'Mor Beyin' sisteminin içinde yer aldığı ortaya çıkmıştı. Büyükekşi, bu gelişmeden iki ay sonra gazeteci Candaş Tolga Işık'a verdiği söyleşide "Şimdi benim iki tane telefonum vardı. Bir telefonum özel kalemdeydi. Onda vardı ama öyle bir şey olsa zaten ben o kurumlarda görev yapmaya devam edemezdim herhangi bir soruşturma herhangi bir şey yapılmadı" demişti.
Bu açıklamalar sonrası Ahmet Çakar ise terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunun evrakını yayınlayarak Büyükekşi'nin bahsi geçen sözlerine yanıt vermişti.
Soruşturmanın detaylarını paylaşan Çakar, "(...) 0532'yle başlayan, 312'yle devam eden, arkasını okumuyorum üç farklı tarihte 12 kez erişim yapıldığı tespit edildi. Haydi bu özel kaleminde (Fahrettin İnce) olsun. Oysa ki Mehmet Büyükekşi'nin adına bir telefon daha var. O da 0530'la başlıyor, arkasını vermiyorum. Altı farklı tarihte toplam 55 kez erişim sağlandığı tespit ediliyor. Yani Bylock'a giriyorsun, yazışıyorsun birileriyle. Hatta savcılık GSM hattı üzerinden hangi IMEI numarasından girdiğini tespit etmiş."
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Spor yorumcusu Ahmet Çakar şunları kaydetmişti:
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