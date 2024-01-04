Suçlulara Göz Açtırılmadı! Dev Operasyon: 45 Şüpheli Yakalandı!
Suçlulara Göz Açtırılmadı! Dev Operasyon: 45 Şüpheli Yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ödeme Sistemleri ve Bilişim”, “Yasa Dışı Bahis”, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarıyla mücadele kapsamında 19 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı.
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Bakan Yerlikaya, 'SİBERGÖZ-11' operasyonunda 45 şüphelinin yakalandığını 14'ünün de tutuklandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle; ''Yasa Dışı Bahisle Mücadele kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Karabük olmak üzere 3 ilde 4 farklı operasyonda 6️ şüpheli yakalandı. 3️ şahıs tutuklandı. Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş olmak üzere 9 ilde 15 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 4️'ü tutuklandı.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.''
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:
Operasyona ilişkin görüntüler:
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