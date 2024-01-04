ABD'de Silahlı Saldırıya Uğrayan İmam Hayatını Kaybetti: Bilgi Verene 25 Bin Dolar Ödül
ABD'de Silahlı Saldırıya Uğrayan İmam Hayatını Kaybetti: Bilgi Verene 25 Bin Dolar Ödül
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Saldırıya ilikin kamuoyuna dikkat çeken açıklamalarda bulunan Eyalet Başsavcısı Matt Platkin, bilgi paylaşacak herkese 25 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.
ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Muhammed Mescidi'nin imamı Hasan Şerif, sabah saatlerinde mescit önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Polis tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırının yerel saatle 06.00 sıralarında Masjid Muhammad-Newark Camii dışında düzenlendiği aktarılarak, imamın hayatını kaybettiği belirtildi. New Jersey Valisi Phil Murphy, saldırıya uğrayan imamın Hasan Şerif olduğunu açıklayarak, "Dualarım İmam Hasan Şerif ile birlikte" dedi.
Basın açıklamasında konuşan Eyalet Başsavcısı Matt Platkin, "Bu failleri adalet önüne çıkaracak olsak da imam Sharif'i sevdiklerine ve toplumuna geri döndürmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu yara trajik bir şekilde hiçbir zaman tamamen iyileşmeyecek" dedi. Ayrıca Platkin, soruşturmanın ilerlemesi için bilgi paylaşacak herkese 25 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.
Newark Kamu Güvenliği Direktörü Fritz Frage, Sharif'in beş yıldır aynı camide imamlık yaptığını ve Newark'ta dinler arası ittifak faaliyetlerine büyük ölçüde destek verdiğini kaydetti.
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