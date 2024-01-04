Başkan Duyurdu: Bir İçki Grubuna Daha Zam Geldi
Başkan Duyurdu: Bir İçki Grubuna Daha Zam Geldi
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna zam yapıldığını açıkladı.
Asgari ücret zammı ve enflasyonun açıklanması sonrası peş peşe zam haberleri gelmeye başladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, "İlk zamımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna" diye yazdı. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.
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