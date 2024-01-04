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Başkan Duyurdu: Bir İçki Grubuna Daha Zam Geldi

Başkan Duyurdu: Bir İçki Grubuna Daha Zam Geldi

Zam Alkol
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.01.2024 - 07:17 Son Güncelleme: 04.01.2024 - 08:48

Zam şampiyonu olan alkol de sular durulmuyor. Sıklıkla zamlara maruz kalan içki grupları sevenleri için hayal olma yolunda. İşte zamlı fiyatlar...

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna zam yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna zam yapıldığını açıkladı.

Asgari ücret zammı ve enflasyonun açıklanması sonrası peş peşe zam haberleri gelmeye başladı.

Asgari ücret zammı ve enflasyonun açıklanması sonrası peş peşe zam haberleri gelmeye başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, "İlk zamımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna" diye yazdı. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, "İlk zamımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna" diye yazdı. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.
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