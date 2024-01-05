Korkunç Olay! Sokak Köpeklerinin Saldırdığı 8 Yaşındaki Ela'nın Kulağı Koptu: ''Çok Zor Bir Durum''

Son yıllarda sokak köpeklerinin çok sayıda gerçekleşen saldırılarına şahit oluyoruz. Yaşanan korkunç saldırılar da hayatına kaybedenler olurken, birkaç kişi ağır yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Ela Sarıtaş’ın kulağının bir kısmı koptu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.