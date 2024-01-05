Sosyal Medya Fenomeni Talu Çifti Tutuklandı
Sosyal Medya Fenomeni Talu Çifti Tutuklandı
150 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına çıktığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, çıkarıldıkları mahkemece dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Emniyetteki ifadelerinde haklarındaki iddiaları kabul etmeyen Talu çifti “Onlar bize borç para vermişlerdi. Tefecilik yapıyorlardı. Asıl suçlu onlar.” diyerek kendilerini savundu.
Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, çevresini 150 milyon lira dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.
Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu İle eşi Beril Talu yakalandı.
Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Gürcistan'dan gelişlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan iki şüpheli kendileriyle ilgili iddiaları kabul etmeyerek, "Onlar bize borç para vermişlerdi. Tefecilik yapıyorlardı. Asıl suçlu onlar" dedi.
Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi. Çift adliyeye sevk sırasında sorulara cevap vermedi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Talu çifti, nitelikli dolandırıcılık suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Var Böyle Tipler” adlı hesaplarıyla sosyal medyada tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat ederek çok sayıda kişiyi 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda