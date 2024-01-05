Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Sosyal Medya Fenomeni Talu Çifti Tutuklandı

Sosyal Medya Fenomeni Talu Çifti Tutuklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.01.2024 - 20:21 Son Güncelleme: 05.01.2024 - 20:32

150 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına çıktığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, çıkarıldıkları mahkemece dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Emniyetteki ifadelerinde haklarındaki iddiaları kabul etmeyen Talu çifti “Onlar bize borç para vermişlerdi. Tefecilik yapıyorlardı. Asıl suçlu onlar.” diyerek kendilerini savundu.

Emniyetteki ifadelerinde haklarındaki iddiaları kabul etmeyen Talu çifti “Onlar bize borç para vermişlerdi. Tefecilik yapıyorlardı. Asıl suçlu onlar.” diyerek kendilerini savundu.

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, çevresini 150 milyon lira dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, çevresini 150 milyon lira dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu İle eşi Beril Talu yakalandı.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu İle eşi Beril Talu yakalandı.

Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Gürcistan'dan gelişlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan iki şüpheli kendileriyle ilgili iddiaları kabul etmeyerek, "Onlar bize borç para vermişlerdi. Tefecilik yapıyorlardı. Asıl suçlu onlar" dedi.

Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Gürcistan'dan gelişlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan iki şüpheli kendileriyle ilgili iddiaları kabul etmeyerek, "Onlar bize borç para vermişlerdi. Tefecilik yapıyorlardı. Asıl suçlu onlar" dedi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi. Çift adliyeye sevk sırasında sorulara cevap vermedi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Talu çifti, nitelikli dolandırıcılık suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi. Çift adliyeye sevk sırasında sorulara cevap vermedi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Talu çifti, nitelikli dolandırıcılık suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

“Var Böyle Tipler” adlı hesaplarıyla sosyal medyada tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat ederek çok sayıda kişiyi 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti.

“Var Böyle Tipler” adlı hesaplarıyla sosyal medyada tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat ederek çok sayıda kişiyi 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
10
7
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?