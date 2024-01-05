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Son 3'e Kimler Kaldı? MasterChef'te Çeyrek Finalde Elenen İsim Belli Oldu!

Son 3'e Kimler Kaldı? MasterChef'te Çeyrek Finalde Elenen İsim Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 00:33

Çeyrek finaliyle ekranlara gelen MasterChef All Star'da büyük finale yalnızca 2 gün kalırken, yarışmanın en iddialı isimlerinden biri yarışa 4. olarak veda etti. Peki, MasterChef'ten kim elendi?

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Son 4 yarışmacıyla çeyrek final bölümüyle ekranlara gelen MasterChef All Star'da büyük finale son 2 bölüm kaldı.

Son 4 yarışmacıyla çeyrek final bölümüyle ekranlara gelen MasterChef All Star'da büyük finale son 2 bölüm kaldı.

Hasan, Barbaros, Tahsin ve Esra'nın yarıştığı MasterChef'te dört yarışmacıda yarışa iddialı bir şekilde devam ederken jüriyi epey zorlayan bir oylama yapıldı.

Hasan, Barbaros, Tahsin ve Esra'nın yarıştığı MasterChef'te dört yarışmacıda yarışa iddialı bir şekilde devam ederken jüriyi epey zorlayan bir oylama yapıldı.

Bu akşam yayınlanan bölümde yarışmanın 4. ismi belirlendi ve o isim herkesi şoke etti.

Bu akşam yayınlanan bölümde yarışmanın 4. ismi belirlendi ve o isim herkesi şoke etti.

MasterChef'in çeyrek finalinde 2020'nin 2.si Barbaros elenirken, Barbaros bu sezonu 4. olarak tamamladı.

MasterChef'in çeyrek finalinde 2020'nin 2.si Barbaros elenirken, Barbaros bu sezonu 4. olarak tamamladı.

Çeyrek finalde Hasan 72, Tahsin 68,5, Esra 65,5 ve Barbaros 64 puan alırken, Hasan ve Tahsin birer altın kaşık aldılar.

Çeyrek finalde Hasan 72, Tahsin 68,5, Esra 65,5 ve Barbaros 64 puan alırken, Hasan ve Tahsin birer altın kaşık aldılar.

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