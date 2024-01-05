Kızıl Goncalar'a Verilen Ceza, Fransız Le Monde Gazetesinde Yer Aldı
Kızıl Goncalar'a Verilen Ceza, Fransız Le Monde Gazetesinde Yer Aldı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar içerdiği tarikat sahneleri nedeniyle tepki görmüş ve RTÜK tarafından ceza almıştı. Kızıl Goncalar'ın aldığı bu ceza ülkemizde olduğu gibi dünya çapında da dikkat çekti ve Fransız Le Monde gazetesine konu oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, ekran hayatına başladığından beri tepkilerin odağında.
İçerdiği tarikat sahneleriyle bazı kesimlerce sakıncalı bulunan dizi yoğun şikayet almış ve RTÜK tarafından inceleme altına alınmıştı.
RTÜK'ün 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar tüm Türkiye'de yankı uyandırırken, söz konusu ceza yurt dışında da dikkat çekti.
Fransız Le Monde gazetesine konu olan Kızıl Goncalar'a gazetede şu sözlerle yer verildi:
"Kızıl Goncalar’ın Türk toplumunun sinir uçlarına dokunduğunu ve biri seküler, diğeri İslamcı iki yaşam tarzı arasındaki rahatsız edici, can sıkıcı bir ‘ahlak savaşı’na saplanmış ülkenin gergin durumuna parmak bastığını söylemek hafif kalır."
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