Kızıl Goncalar'a Verilen Ceza, Fransız Le Monde Gazetesinde Yer Aldı

FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar içerdiği tarikat sahneleri nedeniyle tepki görmüş ve RTÜK tarafından ceza almıştı. Kızıl Goncalar'ın aldığı bu ceza ülkemizde olduğu gibi dünya çapında da dikkat çekti ve Fransız Le Monde gazetesine konu oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş