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Kızıl Goncalar'a Verilen Ceza, Fransız Le Monde Gazetesinde Yer Aldı

Kızıl Goncalar'a Verilen Ceza, Fransız Le Monde Gazetesinde Yer Aldı

RTÜK Kızıl Goncalar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 00:08

FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar içerdiği tarikat sahneleri nedeniyle tepki görmüş ve RTÜK tarafından ceza almıştı. Kızıl Goncalar'ın aldığı bu ceza ülkemizde olduğu gibi dünya çapında da dikkat çekti ve Fransız Le Monde gazetesine konu oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, ekran hayatına başladığından beri tepkilerin odağında.

FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, ekran hayatına başladığından beri tepkilerin odağında.

İçerdiği tarikat sahneleriyle bazı kesimlerce sakıncalı bulunan dizi yoğun şikayet almış ve RTÜK tarafından inceleme altına alınmıştı.

İçerdiği tarikat sahneleriyle bazı kesimlerce sakıncalı bulunan dizi yoğun şikayet almış ve RTÜK tarafından inceleme altına alınmıştı.

RTÜK'ün 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar tüm Türkiye'de yankı uyandırırken, söz konusu ceza yurt dışında da dikkat çekti.

RTÜK'ün 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar tüm Türkiye'de yankı uyandırırken, söz konusu ceza yurt dışında da dikkat çekti.

Fransız Le Monde gazetesine konu olan Kızıl Goncalar'a gazetede şu sözlerle yer verildi:

Fransız Le Monde gazetesine konu olan Kızıl Goncalar'a gazetede şu sözlerle yer verildi:

Kızıl Goncalar, iki haftadır Türkiye’de manşetleri süslüyor. İktidar yanlısı medya öfkeli bir tavır ile kırılgan bir uzlaşmazlık arasında gidip geliyor. Muhalefetse bu çağdışı yapılanmayı kınayarak ifade özgürlüğü çağrısı yapıyor.

İki bölümün RTÜK tarafından yasaklanması nedeniyle yayıncı Fox TV’ye ağır para cezası kesildi, yapımın kiraladığı birçok bina film ekiplerine kapatıldı.

"Kızıl Goncalar’ın Türk toplumunun sinir uçlarına dokunduğunu ve biri seküler, diğeri İslamcı iki yaşam tarzı arasındaki rahatsız edici, can sıkıcı bir ‘ahlak savaşı’na saplanmış ülkenin gergin durumuna parmak bastığını söylemek hafif kalır."

"Kızıl Goncalar’ın Türk toplumunun sinir uçlarına dokunduğunu ve biri seküler, diğeri İslamcı iki yaşam tarzı arasındaki rahatsız edici, can sıkıcı bir ‘ahlak savaşı’na saplanmış ülkenin gergin durumuna parmak bastığını söylemek hafif kalır."

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