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Çağatay Ulusoy'un Televizyona Döndüğü "Gaddar" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Çağatay Ulusoy'un Televizyona Döndüğü "Gaddar" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Çağatay Ulusoy
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 12:41

Çağatay Ulusoy'u televizyona geri döndüren 'Gaddar' dizisinin ne zaman ekrana geleceği büyük merak konusu olurken, dizinin yayın tarihi sonunda belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
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Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra televizyona geri döndüren "Gaddar" dizisi konusu ve tanıtım fragmanıyla beğeni kazanmıştı.

Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra televizyona geri döndüren "Gaddar" dizisi konusu ve tanıtım fragmanıyla beğeni kazanmıştı.

Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan’lı "Gaddar" dizisi konusuyla merak uyandırırken, hayranlar dizinin yayın tarihinin açıklanmasını bekliyor.

Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan’lı "Gaddar" dizisi konusuyla merak uyandırırken, hayranlar dizinin yayın tarihinin açıklanmasını bekliyor.

FOX ekranlarında yayınlanacak olan Gaddar'dan sonunda beklenen haber geldi ve Birsen Altuntaş yayın tarihini açıkladı.

FOX ekranlarında yayınlanacak olan Gaddar'dan sonunda beklenen haber geldi ve Birsen Altuntaş yayın tarihini açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre Gaddar, sömestr tatili ve Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi Kübra'yla çakışmaması için 2 ya da 9 Şubat tarihlerinden birinde yayınlanacak.

Altuntaş'ın haberine göre Gaddar, sömestr tatili ve Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi Kübra'yla çakışmaması için 2 ya da 9 Şubat tarihlerinden birinde yayınlanacak.

Cuma akşamı yayınlanacağı kesin olan Gaddar bakalım Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını karşısında nasıl bir performans sergileyecek?

Cuma akşamı yayınlanacağı kesin olan Gaddar bakalım Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını karşısında nasıl bir performans sergileyecek?

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