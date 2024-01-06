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Ayla Algan Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenaze Törenine Birçok Ünlü İsim Akın Etti

Ayla Algan Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenaze Törenine Birçok Ünlü İsim Akın Etti

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 15:28

Tiyatro sanatçısı, şarkıcı, yönetmen ve eğitmen Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Algan'ın cenazesi bugün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine sanat camiasından birçok ünlü isim akın etti.👇

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Ailesinden edinilen bilgiye göre evinde senaryo okurken geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan Ayla Algan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesinden edinilen bilgiye göre evinde senaryo okurken geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan Ayla Algan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 Ocak 2024 tarihinde hayata gözlerini yuman usta sanatçı Ayla Algan için bugün saat 10.30'da İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

4 Ocak 2024 tarihinde hayata gözlerini yuman usta sanatçı Ayla Algan için bugün saat 10.30'da İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası usta sanatçı, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası usta sanatçı, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Muhabir Online, Ayla Algan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmamak için gelen ünlü isimlere mikrofon uzatarak duygularını aldı. O isimlerden biri de usta sanatçı Halil Ergün idi;

Muhabir Online, Ayla Algan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmamak için gelen ünlü isimlere mikrofon uzatarak duygularını aldı. O isimlerden biri de usta sanatçı Halil Ergün idi;

Halil Ergün; 'Hepimizin başı sağ olsun. Ne söyleyebilirim, çok değerli bir sanatçımızı kaybettik. Hayatın kanunları işliyor özellikle bizim kuşaklar için böyle. Hüzünlü bir işleyiş her zaman kayıp acıdır. Hem dostumdu hem ustamızdı. Işıklar içinde yatsın.' diyerek duygularını paylaştı.

Cenazeye katılan isimlerden Barış Arduç ise "Çok önemli bir değerimizi kaybettik" diyerek duygularını ifade etti;

Cenazeye katılan isimlerden Barış Arduç ise "Çok önemli bir değerimizi kaybettik" diyerek duygularını ifade etti;

'Benim hayatımın en kıymetli insanlarından biriydi. Çok üzdü bizi söyleyecek fazla bir şey de yok. Mekanı cennet olsun. Hayatımın değişmesine vesile olmuş, hayatımda çok önemli dokunuşları olmuş bir insandı. Çok üzgünüm daha fazla diyebileceğim bir şey yok.' diyerek sözlerini bitirdi.

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Zafer Alagöz'de törene katılan isimlerden biriydi;

Zafer Alagöz'de törene katılan isimlerden biriydi;

'Ayla Algan dünya çapında bir sanatçıydı. Sadece bizim ülkemizde değil dünyada da şöhreti olan çok kıymetli bir sanatçımızdı. Özellikle Yunus Emre şiirlerini 3 farklı dilde seslendirip tüm dünyaya tanıtmış bir isim. Hayatının neredeyse 70 yılını tiyatroya ve sanata adamış çok kıymetli bir değerdi. Bizde biliyorsunuz yaş 70'e gelince 'yaş yetmiş iş bitmiş' derler ve insanlar emekliliği tercih eder ama Ayla Hanım hiçbir zaman bu işin peşini bırakmadı. Hem oyuncu olarak hem de hoca olarak. Çok kıymetli bir sanatçıydı. Allah rahmet eylesin.' diyerek sözlerini noktaladı.

Orhan Gencebay ise Alya Algan için "harika bir sanatçıydı. Hem tiyatroda hem de müzikte çok verimli işler yaptı. Bu dünyadaki görevini çok güzel tamamladı" diyerek usta sanatçıya Allah'tan rahmet diledi.

Orhan Gencebay ise Alya Algan için "harika bir sanatçıydı. Hem tiyatroda hem de müzikte çok verimli işler yaptı. Bu dünyadaki görevini çok güzel tamamladı" diyerek usta sanatçıya Allah'tan rahmet diledi.

Meltem Cumbul'da Ayla Algan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan isimlerden biriydi;

Meltem Cumbul'da Ayla Algan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan isimlerden biriydi;

Cumbul; 'Tiyatroya çok emek vermiş çok kıymet bir sanatçıydı. Kendisiyle 'Biz Size Aşık Olduk' dizisinde çalışabilme imkanım oldu. 7 yaşımda da aile içinde tanışıklığımız vardı. Çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettik. O yüzden üzgünüm' diyerek duygularını dile getirdi.

Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık da törene katılan sanatçılarımızdandı. Alışık "Ah güzel İstanbul'du Ayla Algan. İstanbul'un bütün güzelliklerini bir bir kaybettik maalesef"👇

Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık da törene katılan sanatçılarımızdandı. Alışık "Ah güzel İstanbul'du Ayla Algan. İstanbul'un bütün güzelliklerini bir bir kaybettik maalesef"👇

'Tutunduğumuz son dal da kırıldı ve hepimiz yere çakıldık. Ayla abla, yetiştirdiği binlerce öğrencisi gibi çocuklar gibi tiyatronun da anasıdır bence. Bir cumhuriyet anıtıdır. Çok büyük bir usta, çok büyük bir tiyatro insanını kaybettik. Mekanı Cennet olsun' diyerek sözlerini noktaladı.

Erdal Özyağcılar "Ayla Algan hepimizin hocasıydı"👇

Erdal Özyağcılar "Ayla Algan hepimizin hocasıydı"👇

'Çok özel bir insandı. Ben eski jenerasyon olarak benim hocamdı. Geniş bir jenerasyona el vermiş, emek vermiş, tiyatroyu öğretmiş hem ablaydı hem hocaydı hem kardeşti hem anneydi hem yönetmendi hem oyuncuydu. Hepimizin her derdiyle uğraşırdı. Tiyatro mesleğindeki bütünlüğü bize çok güzel anlatırdı.' diyerek hocasını son yolculuğuna uğurladı.

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Usta sanatçı Ayla Algan'a Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işıklar içinde uyu güzel insan...

Usta sanatçı Ayla Algan'a Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işıklar içinde uyu güzel insan...

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Aliye Kocabaş

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.