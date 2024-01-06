Ayla Algan Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenaze Törenine Birçok Ünlü İsim Akın Etti
Ayla Algan Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenaze Törenine Birçok Ünlü İsim Akın Etti
Tiyatro sanatçısı, şarkıcı, yönetmen ve eğitmen Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Algan'ın cenazesi bugün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine sanat camiasından birçok ünlü isim akın etti.👇
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Ailesinden edinilen bilgiye göre evinde senaryo okurken geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan Ayla Algan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
4 Ocak 2024 tarihinde hayata gözlerini yuman usta sanatçı Ayla Algan için bugün saat 10.30'da İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası usta sanatçı, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.
Muhabir Online, Ayla Algan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmamak için gelen ünlü isimlere mikrofon uzatarak duygularını aldı. O isimlerden biri de usta sanatçı Halil Ergün idi;
Cenazeye katılan isimlerden Barış Arduç ise "Çok önemli bir değerimizi kaybettik" diyerek duygularını ifade etti;
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Zafer Alagöz'de törene katılan isimlerden biriydi;
Orhan Gencebay ise Alya Algan için "harika bir sanatçıydı. Hem tiyatroda hem de müzikte çok verimli işler yaptı. Bu dünyadaki görevini çok güzel tamamladı" diyerek usta sanatçıya Allah'tan rahmet diledi.
Meltem Cumbul'da Ayla Algan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan isimlerden biriydi;
Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık da törene katılan sanatçılarımızdandı. Alışık "Ah güzel İstanbul'du Ayla Algan. İstanbul'un bütün güzelliklerini bir bir kaybettik maalesef"👇
Erdal Özyağcılar "Ayla Algan hepimizin hocasıydı"👇
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Usta sanatçı Ayla Algan'a Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işıklar içinde uyu güzel insan...
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.