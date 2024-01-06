Ayla Algan Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenaze Törenine Birçok Ünlü İsim Akın Etti

'Ayla Algan dünya çapında bir sanatçıydı. Sadece bizim ülkemizde değil dünyada da şöhreti olan çok kıymetli bir sanatçımızdı. Özellikle Yunus Emre şiirlerini 3 farklı dilde seslendirip tüm dünyaya tanıtmış bir isim. Hayatının neredeyse 70 yılını tiyatroya ve sanata adamış çok kıymetli bir değerdi. Bizde biliyorsunuz yaş 70'e gelince 'yaş yetmiş iş bitmiş' derler ve insanlar emekliliği tercih eder ama Ayla Hanım hiçbir zaman bu işin peşini bırakmadı. Hem oyuncu olarak hem de hoca olarak. Çok kıymetli bir sanatçıydı. Allah rahmet eylesin.' diyerek sözlerini noktaladı.