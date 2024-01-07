Sezon Sona Erdi: MasterChef All Star Şampiyonu Belli Oldu!
Sezon Sona Erdi: MasterChef All Star Şampiyonu Belli Oldu!
MasterChef'te 6 ay süren büyük mücadele sona erdi. Şampiyon belli oldu!
Bakalım All Star mücadelesinde MasterChef şampiyonu kim olmuş?
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MasterChef All Star'da 6 aylık mücadelenin sonuna gelindi.
Çeyrek finale Esra, Hasan, Barbaros ve Tahsin'in kaldığı MasterChef'te bu dörtlüden ilk elenen Barbaros oldu.
Yarı finalde elenerek finale kalma hakkını kaybeden isim ise Hasan oldu.
Sonunda büyük finale ismini yazdıran iki isim Esra ve Tahsin oldu.
Kıyasıya geçen bir mücadelenin ve canlı yayında yapılan yarışmanın ardından MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli oldu!
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MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu Esra oldu!
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