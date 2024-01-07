Turabi'nin Dini Sözlerinden Hülya Avşar'ın Filtre Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Turabi'nin Dini Sözlerinden Hülya Avşar'ın Filtre Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
7 Ocak Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Yarı finalde yaptığı son tabakta streç film unutan Hasan MasterChef'ten elendi.
2. Survivor All Star'ın başlamasının ardından gerilim şimdiden başladı. Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Dominik polisinin operasyonuyla ilgili söylediği sözler gündem oldu.
3. Aynı fragmanda bir diğer dikkat çeken konu ise Turabi'nin sözleriydi. Sürekli dini sözler sarfeden Turabi, izleyicinin tepkisini çekti.
4. Yılbaşı gecesi İbo Show'da konuklara "biraz" fazla filtre uygulandı. Uygulanan filtre sosyal medya kullanıcılarının radarına takılmış ve birbirinden komik yorumların ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Hülya Avşar, o filtre ile ilgili açıklama yaptı.
5. Yargı dizisinde geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir bölümde organ bağışı konusu ele alınmıştı. Bölümü izleyen bir izleyici senaryodan etkilenmiş ve ailesine ölümünün ardından organlarını bağışlamak istediğini beyan etmiş. Böylece iki kişinin hayatının kurtulmasına vesile olmuş.
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