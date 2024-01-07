MasterChef All Star'da Şampiyonun Açıklanacağı Sırada Tahsin Bayıldı!
MasterChef All Star'da Şampiyonun Açıklanacağı Sırada Tahsin Bayıldı!
MasterChef All Star'da aylar süren mücadelenin sonuna gelindi. Yarışmanın sona erdiği ve son puanın açıklanıp şampiyonun ilan edileceği esnada Tahsin bayıldı!
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MasterChef All Star'da aylar süren mücadele sona erdi.
Esra ve Tahsin arasında büyük bir heyecanla oynanan final yarışmasının ardından şefler şampiyonu açıklamak üzere yarışmacıları karşılarına aldılar.
66,5 puanda olan Tahsin'e karşılık Esra'nın 61,5 puanı vardı ve henüz Mehmet Şef puanını açıklamamıştı.
Esra'nın kazanacağını anlayan Tahsin, heyecan ve stresten baygınlık geçirdi!
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