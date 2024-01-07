MasterChef Finalinde Tam da Şampiyonun Açıklanacağı Sırada Fenalaşıp Bayılan Tahsin İzleyicinin Diline Düştü!
MasterChef Finalinde Tam da Şampiyonun Açıklanacağı Sırada Fenalaşıp Bayılan Tahsin İzleyicinin Diline Düştü!
MasterChef All Star'da 6 ay süren mücadelenin sonuna gelindi, şampiyon belli oldu. Esra'nın şampiyon olduğu yarışmada tam şampiyonun açıklanacağı an Tahsin'in bayılması sosyal medya kullanıcılarının diline düşmesine neden oldu!
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MasterChef All Star'da aylar süren mücadelenin ardından şampiyon belli oldu!
Esra'nın şampiyon olduğu sırada, şampiyon açıklanmadan hemen önce Tahsin fenalaştı.
İzleyiciyi ikiye bölen bu anların ardından bir kesim Tahsin'in Cemre'nin elenmesinden sonra yazdığı "Ne tesadüftür ki her elenen hasta" ifadesinin bir karmasını yaşadığını dile getirdi.
Ancak izleyicinin bir kısmı ise yapımı suçlayarak yarışmacıları çok uzun süre aç bıraktıkları için sitem ettiler.
Sizi yorumlarla baş başa bırakalım:
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Dilara da tepkisiz kalmadı elbette...
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