Survivor Tarihinde 'Bunlar Kesin Aşk Yaşıyor' Dediğimiz İmkansız Çiftler
Survivor Tarihinde 'Bunlar Kesin Aşk Yaşıyor' Dediğimiz İmkansız Çiftler
Survivor boyunca her sezon iki yarışmacı birbirine muhakkak yakıştırılır. Bu aşk iddiaları çoğunlukla boş çıksa da bazen izleyicilerin çok yakıştırdığı yarışmacılar çift olabiliyor. X'te gündem olan bu konuda izleyiciler favorilerini bile paylaşmış!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor tarihi boyunca yarışmacıların mücadelelerinden ziyade adadaki aşk meşk işleri izleyicilerin ilgisini daha fazla çekiyor ve yarışmacılar arasında bol bol yakıştırmalar yapılıyor.
Survivor'ın yeni sezonunun başlamasıyla ada hakkındaki aşk dedikoduları yavaş yavaş oluşmaya başlarken, X'teki Survivor izleyicileri unutamadıkları shipleri derlediler.
İşte onlardan bazıları:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda