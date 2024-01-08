Survivor Tarihinde 'Bunlar Kesin Aşk Yaşıyor' Dediğimiz İmkansız Çiftler

Survivor boyunca her sezon iki yarışmacı birbirine muhakkak yakıştırılır. Bu aşk iddiaları çoğunlukla boş çıksa da bazen izleyicilerin çok yakıştırdığı yarışmacılar çift olabiliyor. X'te gündem olan bu konuda izleyiciler favorilerini bile paylaşmış!