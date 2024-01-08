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Survivor Tarihinde 'Bunlar Kesin Aşk Yaşıyor' Dediğimiz İmkansız Çiftler

Survivor Tarihinde 'Bunlar Kesin Aşk Yaşıyor' Dediğimiz İmkansız Çiftler

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 11:20

Survivor boyunca her sezon iki yarışmacı birbirine muhakkak yakıştırılır. Bu aşk iddiaları çoğunlukla boş çıksa da bazen izleyicilerin çok yakıştırdığı yarışmacılar çift olabiliyor. X'te gündem olan bu konuda izleyiciler favorilerini bile paylaşmış!

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Survivor tarihi boyunca yarışmacıların mücadelelerinden ziyade adadaki aşk meşk işleri izleyicilerin ilgisini daha fazla çekiyor ve yarışmacılar arasında bol bol yakıştırmalar yapılıyor.

Survivor tarihi boyunca yarışmacıların mücadelelerinden ziyade adadaki aşk meşk işleri izleyicilerin ilgisini daha fazla çekiyor ve yarışmacılar arasında bol bol yakıştırmalar yapılıyor.

Survivor'ın yeni sezonunun başlamasıyla ada hakkındaki aşk dedikoduları yavaş yavaş oluşmaya başlarken, X'teki Survivor izleyicileri unutamadıkları shipleri derlediler.

Survivor'ın yeni sezonunun başlamasıyla ada hakkındaki aşk dedikoduları yavaş yavaş oluşmaya başlarken, X'teki Survivor izleyicileri unutamadıkları shipleri derlediler.

İşte onlardan bazıları:

İşte onlardan bazıları:
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