Katilden Cinayet İtirafı: Yusuf Kavuk'un Cesedi 1 Gün Arabada Gezmiş!
Katilden Cinayet İtirafı: Yusuf Kavuk'un Cesedi 1 Gün Arabada Gezmiş!
Müge Anlı'da gündemi uzun süredir meşgul eden Yusuf Kavuk olayı sonunda sonuçlandı ve katil canlı yayında cinayeti işlediğini itiraf etti.
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Müge Anlı'da haftalardır işlenen Yusuf Kavuk olayının bir kayıp mı yoksa cinayet mi olduğu programda tartışılırken, söz konusu olay canlı yayında aydınlatıldı.
Söz konusu olayda baş şüpheliler Yusuf Kavuk'un sevgilisi Derya Altun ve Altun'un yeni sevgilisi Harun Ateş olurken, Bursa İli Emniyeti bu iki kişi de dahil olmak üzere toplam 5 kişiye operasyon düzenlemişti.
5 kişinin gözaltına alındığı olayda şüphelilerin masum olup olmadığı bilinmezken beklenmedik bir itiraf geldi.
Harun Ateş, Yusuf Kavuk'u öldürdüğünü itiraf ederken, olaya dair kan donduran detaylar verdi.
Harun Ateş, Yusuf Kavuk'u öldürdüğünü ve cesedi aracında bir gün boyunca gezdirdiğini sonrasında ormana gömdüğünü itiraf etti.
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Bu itirafın ardından Harun Ateş ve Derya Altun tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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