Yine Gerginlik Yine JLO ve Ben Affleck: Kırmızı Halıda Yürüyen Çiftin Etrafa Yaydığı Negatiflik Bezdirdi!
Yine Gerginlik Yine JLO ve Ben Affleck: Kırmızı Halıda Yürüyen Çiftin Etrafa Yaydığı Negatiflik Bezdirdi!
2004'te nişan atan ve tam 18 yıl sonra yeniden barışıp bu sefer evlenmeye karar veren Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in Altın Küre'ye giriş yaparken üstlerinden akan gerginlik, gözlerden kaçmadı...
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Jennifer Lopez 2001'de, ikinci eşi Chris Judd'la evliyken Ben Affleck'le tanıştığında olanlar olmuş, ikili birbirine abayı yakmıştı.
İşler oldukça hızlı ilerledi. O kadar ki Ben Affleck ve JLO bir sene içerisinde nişanlanmaya karar verdi. Onlar kadar ultra ünlü iki Hollywood yıldızının bir araya gelişi dönemin en çok konuşulan olaylarından biri haline gelmişti.
Fakat ilişkilerinde gün geçtikçe büyüyen çatırdamalar da nişan kararı kadar hızlı gerçekleşti. 2003 yılında düğünü ertelemeye karar verdiğini açıklayan JLO ve Ben Affleck, medyanın ilişkilerine ve düğüne gösterdiği aşırı ilgiden rahatsız olduğunu dile getirmişti.
Özellikle Ben Affleck'in paparazzilerin sürekli peşlerinde olmasından nefret ettiği ve görüntülenmekten de hoşlanmadığı barizdi. Olan da oldu zaten, düğünü erteledikten bir yıl sonra 2004'te de temelli ayrılmaya karar verdiklerini duyurdular.
Hiç vakit kaybetmeyen Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten ayrıldıktan 5 ay sonra Marc Anthony ile evlendi, 2008'de de ikiz çocuklarını doğurdu... Ben Affleck'in de aşağı kalır yanı yoktu. O da JLO'yla ayrılığından bir sene sonra Jennifer Garner'la evlendi ve üç çocuk sahibi oldu.
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Yaşadıkları boşanmaların ardından isimleri başkalarıyla anılan Jennifer Lopez ve Ben Affleck 2021 yılında yeniden bir araya gelmeye karar vererek yabancı basını şoke etti!
Nisan 2022'de yeniden nişanlanan çift, bu sefer işin sonunu getirmeyi başardı ve üç ay sonra Temmuz'da nihayet evlendi.
Zaman zaman mutlu gördüğümüz çifti, aynı eski zamanlardaki gibi gergin gördüğümüz çok an oldu. Geçmiş yıllarda medyanın ilgisinden bunalan Ben Affleck'in memnuniyetsizliği düzenli olarak suratına yansıdı. Hatta çifti birçok kez tartışırken de görüntülendiler.
Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in gergin anlar koleksiyonuna bir yenisi de dün gece eklendi. Altın Küre Ödül Töreni'nden aşk dolu pozlar paylaşan çiftin 👇
İçeriye ilk girdikleri anda yaşadığı gerginlik ve Ben Affleck'in kasıntı tavırları yine ve yeniden dillere düştü...
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