Altın Küre Ödüllerinde Jennifer Lawrence'ın Adayı Olduğu Komedi Ödülüne Yakışır Tepkisi İzleyenleri Güldürdü
Altın Küre Ödüllerinde Jennifer Lawrence'ın Adayı Olduğu Komedi Ödülüne Yakışır Tepkisi İzleyenleri Güldürdü
Geleneksel Altın Küre Ödülleri her zamanki gibi çok konuşulan birçok olaya imza atmayı başardı. Jennifer Lawrence'ın kameralara yansıyan bu komik görüntüsü çok konuşuldu! Detaylar içeriğimizde👇
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Geçtiğimiz gece 81'incisi düzenlenen geleneksel Altın Küre Ödüllerinde birçok yıldız ödüllerine kavuştu.
Los Angeles'ta düzenlenen törende yılın en çok konuşulan film ve dizileri başarılarının sonucu olan ödüllerini aldı.
Hepimizin 2023 yılında adını çok sık duyduğu Taylor Swift, Emma Stone ve Margot Robbie tabii ki törene katılan isimlerin arasındaydı.
Billie Eilish, Robert Downey Jr, Cillian Murphy gibi başarılı işlere imza atmış ünlüler ödüllerine kavuştu.
Jennifer Lawrence da törene katılım sağlayan "Büyü de Gel" isimli filme müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne aday isimlerden biriydi.
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Natalie Portman gibi başarılı oyuncuların aday gösterildiği ödülde kameralar Lawrence'ı çekerken "Kazanamazsam giderim" demesi olay oldu!
Fakat ödülü "Zavallılar" filmiyle Emma Stone alınca da en az kendisi almış kadar sevindi güzel oyuncu.
Gelin yorumlara birlikte bakalım👇
1. Emma'nın kazanmasına tepkisi 😭
2. Yüzüne kamera tutmuşlardı, tabii ki rol yapmak zorundaydı.
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3. Gidebileceği için mutluydu.
4. ve Emma Stone'un kazanmasına en iyi tepkiyi yine o verdi, onu seviyorum
5. En iyi tepkiyi o verdi
6. Daha fazla komedi yapmalı, bana çok komik geliyor, hepimize
7. Onu seviyorum, komik biri, arkadaş olarak başlayabiliriz gibi hissediyorum.
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8. çok komik, onu seviyorum
9. Kendisi kazanamadığı için hayal kırıklığına uğrasa da Emma Stone'un kazanmasından mutlu görünüyor.
10. enny çok tatlı bir insan, eminim öyle demek istemedi çünkü o kategorideki herkes ödülü almak için çok çalıştı.
Siz bu tepki hakkında ne düşünüyorsunuz?
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