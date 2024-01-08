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Taylor Swift Ödül Töreninde Sunucu Şakasına Dayanamayıp Apar Topar Geceyi Terk Etti

Taylor Swift Ödül Töreninde Sunucu Şakasına Dayanamayıp Apar Topar Geceyi Terk Etti

Magazin film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 12:46

81. Altın Küre ödül törenine Taylor Swift'in salonu erkenden terk etmesi damga vurdu. Törenin sunucusu Jo Koy'un Taylor Swift'i hedef alarak şaka yapması salonda buz gibi hava estirdi. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/altin-kure-y...
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Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Küre ödül töreninde bu sene de magazin ve sinema dünyasına damga vuracak olaylar yaşandı. Onlardan biri de Taylor Swift'in töreni erkenden terk etmesi oldu.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Küre ödül töreninde bu sene de magazin ve sinema dünyasına damga vuracak olaylar yaşandı. Onlardan biri de Taylor Swift'in töreni erkenden terk etmesi oldu.

Hatırlarsanız 2022 yılında Oscar ödüllerinin dağıtıldığı törende Will Smith'in karısıyla ilgili espri yapan sunucuya tokat atması uzun süre konuşulmuş, sinema dünyasına adeta bir kara gölge gibi düşmüştü. Bu sefer de sunucu Jo Koy'un şakası törende buz gibi hava estirdi.

Hatırlarsanız 2022 yılında Oscar ödüllerinin dağıtıldığı törende Will Smith'in karısıyla ilgili espri yapan sunucuya tokat atması uzun süre konuşulmuş, sinema dünyasına adeta bir kara gölge gibi düşmüştü. Bu sefer de sunucu Jo Koy'un şakası törende buz gibi hava estirdi.

Sunucu Jo Koy, Taylor Swift'e bakarak "Ödül törenine tekrar hoş geldiniz. Altın Küre ile NFL arasındaki en büyük fark bu törende Taylor Swift'in daha az kameralar karşısına çıkacak olması" dedi. Sunucunun yaptığı espriden sonra Taylor Swift'in tadı kaçtı ve Altın Küre ödüllerinin dağıtıldığı salonu daha fazla dayanamayarak terk etti.

Sunucu Jo Koy, Taylor Swift'e bakarak "Ödül törenine tekrar hoş geldiniz. Altın Küre ile NFL arasındaki en büyük fark bu törende Taylor Swift'in daha az kameralar karşısına çıkacak olması" dedi. Sunucunun yaptığı espriden sonra Taylor Swift'in tadı kaçtı ve Altın Küre ödüllerinin dağıtıldığı salonu daha fazla dayanamayarak terk etti.

Sunucu Jo Koy'un bu espriyle Swift'in Amerikan futbolu oyuncusu olan sevgilisi Travis Kelce'i desteklemek için sürekli maçlara gitmesini ve kameralarda sürekli gözükmesine atıfta bulunduğu iddia ediliyor.

Sunucu Jo Koy'un bu espriyle Swift'in Amerikan futbolu oyuncusu olan sevgilisi Travis Kelce'i desteklemek için sürekli maçlara gitmesini ve kameralarda sürekli gözükmesine atıfta bulunduğu iddia ediliyor.

Swift'in Altın Küre ödül törenini terk etmesi sosyal medyada da epey bir goygoy konusu oldu. Kullanıcılardan bazıları "Sunucu çok berbat", "Altın Küre ödülleri giderek şova döndü", "Taylor sahiden gitti mi?" yorumları yaptı, bazıları da Taylor Swift'in salonu terk etmesini çok komik buldu.

Swift'in Altın Küre ödül törenini terk etmesi sosyal medyada da epey bir goygoy konusu oldu. Kullanıcılardan bazıları "Sunucu çok berbat", "Altın Küre ödülleri giderek şova döndü", "Taylor sahiden gitti mi?" yorumları yaptı, bazıları da Taylor Swift'in salonu terk etmesini çok komik buldu.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:

Kimileri de "Taylor Swift: The Eras Tour" müzikaliyle aday olmasına rağmen ödülü Barbie oyuncu kadrosuna kaptırdığı için geceyi erkenden terk etti yorumlarında bulundu.

Kimileri de "Taylor Swift: The Eras Tour" müzikaliyle aday olmasına rağmen ödülü Barbie oyuncu kadrosuna kaptırdığı için geceyi erkenden terk etti yorumlarında bulundu.

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