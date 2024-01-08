"Koydum mu Pedro": Altın Küre Ödüllerine Succession Yıldızının Ödül Konuşması Damga Vurdu!
"Koydum mu Pedro": Altın Küre Ödüllerine Succession Yıldızının Ödül Konuşması Damga Vurdu!
Kaynak: https://twitter.com/Variety/status/17...
81. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri) sahiplerini buldu. Ödül törenine Succession yıldızı Kieran Culkin'ın Pedro Pascal'a yaptığı hareket damgasını vurdu. Detaylar içerikte!
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81. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törende sahiplerini buldu. Ödül törenine son olarak dördüncü sezonu yayınlanan televizyon dizisi Succession damgasını vurdu.
Dizide rol alan Sarah Snook ve Kieran Culkin, TV dizisi dalında en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.
Ödül töreninde Kieran Culkin'in 'TV Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alırken Pedro Pascal'ı şaka yollu kızdırması dikkatlerden kaçmadı.
Kieran Culkin'in aldığı ödülü havada sallayarak "Koydum mu işte Pedro, ödül benim" sözleri Pedro Pascal'ı epey bir güldürdü.
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