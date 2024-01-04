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Oscar Ödüllü Yönetmen Jordan Peele, Hollywood Grevleri Nedeniyle Ertelenen Filmiyle İlgili Olumlu Konuştu!

Oscar Ödüllü Yönetmen Jordan Peele, Hollywood Grevleri Nedeniyle Ertelenen Filmiyle İlgili Olumlu Konuştu!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 15:47

Jordan Peele, gerilim filmi 'Nope'tan sonra gelecek filminin ertelenmesinin ardından, hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı.

Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/686591/...
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Oscar ödüllü yönetmen Jordan Peele'ın 'Nope' filminden sonra sıradaki filmi Hollywood grevleri nedeniyle ertelenmişti.

Oscar ödüllü yönetmen Jordan Peele'ın 'Nope' filminden sonra sıradaki filmi Hollywood grevleri nedeniyle ertelenmişti.

En son gerilim türündeki 'Nope' filmini çeken Jordan Peele, Conan O'Brien Needs a Friend adlı podcast'e konuk olarak bir sonraki projesi hakkında konuştu.

En son gerilim türündeki 'Nope' filmini çeken Jordan Peele, Conan O'Brien Needs a Friend adlı podcast'e konuk olarak bir sonraki projesi hakkında konuştu.

'Get Out', 'Us' ve 'Nope' filmlerinin ardından 4. filminin 25 Aralık 2024'te vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak film, Universal Pictures'ın 2024 vizyon takviminden çıkarıldı.

'Get Out', 'Us' ve 'Nope' filmlerinin ardından 4. filminin 25 Aralık 2024'te vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak film, Universal Pictures'ın 2024 vizyon takviminden çıkarıldı.

Jordan Peele, "Açıkçası ilginç bir yıl oldu çünkü yazarların grevi beni dinlenme durumuna soktu ve olmam gereken yer de orası" diyerek ekledi:

Jordan Peele, "Açıkçası ilginç bir yıl oldu çünkü yazarların grevi beni dinlenme durumuna soktu ve olmam gereken yer de orası" diyerek ekledi:

'Bir sonraki projemin benim için net olduğunu hissediyorum ve eğer doğru yaparsam en sevdiğim film olabilecek başka bir filmim olduğu için çok heyecanlıyım.'

Jordan Peele daha önce 'Get Out' filminden sonra 4 "sosyal gerilim filmi" planladığını söylemiş ve 2022'de Associated Press'e yaptığı açıklamada Kapan'ın olası bir devam filmi de dahil olmak üzere yola koyulduğunu söylemişti.

Jordan Peele daha önce 'Get Out' filminden sonra 4 "sosyal gerilim filmi" planladığını söylemiş ve 2022'de Associated Press'e yaptığı açıklamada Kapan'ın olası bir devam filmi de dahil olmak üzere yola koyulduğunu söylemişti.

'Asla asla deme. Kesinlikle konuşacak çok şey var' diyen Peele, bahsi geçen 5 filmlik gerilim planına atıfta bulunmuştu.

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Kariyerine ilk olarak Keegan Michael Key'le birlikte yarattığı dizi 'Key&Peele'da başrol oynayarak başlayan Peele'ın gösterim tarihi ertelenen filminin, Focus Features'ın Aaron Taylor-Johnson ve Willem Dafoe'nun Nosferatu filmine rakip olması planlanıyordu.

Kariyerine ilk olarak Keegan Michael Key'le birlikte yarattığı dizi 'Key&Peele'da başrol oynayarak başlayan Peele'ın gösterim tarihi ertelenen filminin, Focus Features'ın Aaron Taylor-Johnson ve Willem Dafoe'nun Nosferatu filmine rakip olması planlanıyordu.

Jordan Peele'ın isimsiz filminin prodüksiyonuna ne zaman başlanacağı henüz belli değil. Ancak bu konuya olumlu bakması sizi mutlu etti mi? Yorumlarda buluşalım.👇

Jordan Peele'ın isimsiz filminin prodüksiyonuna ne zaman başlanacağı henüz belli değil. Ancak bu konuya olumlu bakması sizi mutlu etti mi? Yorumlarda buluşalım.👇

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