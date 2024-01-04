Oscar Ödüllü Yönetmen Jordan Peele, Hollywood Grevleri Nedeniyle Ertelenen Filmiyle İlgili Olumlu Konuştu!
Oscar Ödüllü Yönetmen Jordan Peele, Hollywood Grevleri Nedeniyle Ertelenen Filmiyle İlgili Olumlu Konuştu!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/686591/...
Jordan Peele, gerilim filmi 'Nope'tan sonra gelecek filminin ertelenmesinin ardından, hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı.
Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oscar ödüllü yönetmen Jordan Peele'ın 'Nope' filminden sonra sıradaki filmi Hollywood grevleri nedeniyle ertelenmişti.
En son gerilim türündeki 'Nope' filmini çeken Jordan Peele, Conan O'Brien Needs a Friend adlı podcast'e konuk olarak bir sonraki projesi hakkında konuştu.
'Get Out', 'Us' ve 'Nope' filmlerinin ardından 4. filminin 25 Aralık 2024'te vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak film, Universal Pictures'ın 2024 vizyon takviminden çıkarıldı.
Jordan Peele, "Açıkçası ilginç bir yıl oldu çünkü yazarların grevi beni dinlenme durumuna soktu ve olmam gereken yer de orası" diyerek ekledi:
Jordan Peele daha önce 'Get Out' filminden sonra 4 "sosyal gerilim filmi" planladığını söylemiş ve 2022'de Associated Press'e yaptığı açıklamada Kapan'ın olası bir devam filmi de dahil olmak üzere yola koyulduğunu söylemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kariyerine ilk olarak Keegan Michael Key'le birlikte yarattığı dizi 'Key&Peele'da başrol oynayarak başlayan Peele'ın gösterim tarihi ertelenen filminin, Focus Features'ın Aaron Taylor-Johnson ve Willem Dafoe'nun Nosferatu filmine rakip olması planlanıyordu.
Jordan Peele'ın isimsiz filminin prodüksiyonuna ne zaman başlanacağı henüz belli değil. Ancak bu konuya olumlu bakması sizi mutlu etti mi? Yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın