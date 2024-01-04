Henry Cavill'in Yeni Casus Filmi 'Argylle'nin Üçlemeye Dönüşmesine Yönetmenden Onay Geldi
Henry Cavill'in Yeni Casus Filmi 'Argylle'nin Üçlemeye Dönüşmesine Yönetmenden Onay Geldi
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
'Argylle'ın vizyon tarihi hızla yaklaşırken, filmin yönetmeni Matthew Vaughn, Henry Cavill liderliğindeki casus filminin bir üçlemeye dönüşebileceğini açıkladı.
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Dua Lipa ve Henry Cavill'i bir araya getiren aksiyon komedisi 'Argylle' heyecan verici konusuyla dikkat çeken filmlerden biri oldu.
Elly Conway'in çok satan casusluk romanlarınından uyarlanan film, Elly'nin kurgusal dünyası ile gerçek dünya arasındaki çarpışmayı ele alır.
Apple TV+ orijinal yapımı olan "Argylle" filmini, Apple TV+'ta yayınlanmasının ardından 2 Şubat 2024'te sinemalarda izleyebilirsiniz.
Total Film'e konuşan yönetmen Matthew Vaughn, Elly'ye odaklanan 'Argylle' filminin vizyona girmesinin ardından Henry Cavill'in canlandırdığı casus karakterin arka planını araştıran iki film daha yapılmasının planlandığını açıkladı.
Yönetmen, bir filmin yakında çıkacak olan ilk kitabın uyarlaması olacağını, üçüncü filmin ise şimdilik paylaşamayacağı detayları içerdiğini belirtiyor.
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Ekim 2023'te Vaughn, "Argylle"ın henüz yazılmamış bir kitap serisine dayandığını açıkladı ve ilk kitabın Conway tarafından yazılmış bir evren kitabı olacağını, ilk filmin ise gelecek 4. kitabın bir uyarlaması olacağını ve uzun bir süre kadar gelmeyeceğini açıkladı.
Siz yeni casus filminin üçlemeye dönüşme ihtimaliyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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