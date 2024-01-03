'House Of The Dragon'un Spin Off'u 'Nine Voyages' Dizisinin Animasyon Olacağı Duyuruldu!

“Tamamen desteklediğim bir hamle. Bütçe kısıtlamaları, dizinin yarısının denizde geçmesi ve Driftmark’tan Lys’e, Basilisk Adalarına, Volantis’e, Qarth’a… Her hafta farklı bir liman yaratma zorunluluğu nedeniyle canlı aksiyon versiyonunu muhtemelen çok pahalı hâle getirecekti. Dışarıda koca bir dünya var. Ve hepsini animasyonla gösterme şansımız çok daha yüksek. Şu anda devam eden üç animasyon projemiz var.