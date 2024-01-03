'House Of The Dragon'un Spin Off'u 'Nine Voyages' Dizisinin Animasyon Olacağı Duyuruldu!
'House Of The Dragon'un Spin Off'u 'Nine Voyages' Dizisinin Animasyon Olacağı Duyuruldu!
George R.R. Martin, Corlys Velaryon’un denizdeki maceralarının anlatılacağı ‘Nine Voyages’ın animasyon dizisi olarak ekranlara geleceğini açıkladı.
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Fenomen dizi ‘Game of Thrones’a konu olan ‘Buz ve Ateşin Şarkısı’ kitabının yazarı George R.R. Martin, Game of Thrones evreninin 200 yıl kadar öncesini anlatan ‘House of the Dragon’ dizisinin spin-off’u ‘Nine Voyages’ı geliştiriyor.
Başlangıçta Game of Thrones evreninde bir live-action olarak tasarlanan ve yüzyıllar öncesinde geçen dizi, Targaryen hanedanının çöküşünü, Deniz Yılanı olarak da bilinen efsanevi denizci Lord Corlys Velaryon’u ve olağanüstü yolculuklarını merkeze alarak anlatmayı amaçlıyor.
Çalışmalar hızla devam ederken ‘Nine Voyages’ın geliştirilmesinde önemli bir değişim yaşandığı ve live-action formatından animasyona geçildiği söylendi.
George Martin, bu önemli değişikliğin nedeninin canlı aksiyon uyarlamasının gerçekleştirilmesindeki olası bütçe kısıtlamaları olduğunu söyledi. Cümlelerine şu sözlerle devam etti:
Şu an için animasyon dizisinin HBO tarafında hâlâ onay almadığını hatırlatmak gerekir. Projenin onaylanması durumunda, en erken yayın tarihi ise 2026 yılı gibi gözüküyor.
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