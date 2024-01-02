Onu da Sonunda Katil Ettiler! 'Mickey's Mouse Trap' Adlı Korku Filminden İlk Afiş Yayımlandı
Onu da Sonunda Katil Ettiler! 'Mickey's Mouse Trap' Adlı Korku Filminden İlk Afiş Yayımlandı
Geçtiğimiz gün itibarıyla kamu malı hâline gelen Mickey Mouse'un ilk filmi duyuruldu. 'Mickey’s Mouse Trap' isimli film, bir seri katilin hikâyesine odaklanacak.
Gelin filmin afişine ve fragmanına bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü çizgi film kahramanı 'Mickey Mouse'un kamu malı haline gelmesiyle birlikte filmin yeni versiyonu yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
'Mickey's Mouse Trap' isimli bu film, bir arcade salonunda kapana kısılan bir grup arkadaşın "Mickey Mouse" isimli maskeli bir katil tarafından terörize edilmesini konu alıyor.
Yönetmen koltuğundan Jamie Bailey'nin oturduğu filmin senaryosu ise Simon Phillips kaleme almıştır.
Filmin çıkış tarihi henüz bilinmese de yapımcılar filmin mart ayına yetişmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıl da bir diğer ünlü çizgi film kahramanı 'Winnie the Pooh' kamu malı haline gelmiş ve yine bu durumu fırsata çeviren bir başka film yapımcısı, benzer şekilde Winnie'yi bir slasher filmi karakterine dönüştürmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dün yayınlanan korku filminin fragmanına yakından bakalım.👇
'Mickey's Mouse Trap' filminin ilk afişi👇
Merakla beklenen seri katil hikayesinin anlatıldığı filmden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda