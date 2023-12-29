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Zeki Demirkubuz-Nuri Bilge Ceylan Küslüğünün Başladığı Festivalde Ödülleri Toplayan "Takva" Filmini İnceledik!

Zeki Demirkubuz-Nuri Bilge Ceylan Küslüğünün Başladığı Festivalde Ödülleri Toplayan "Takva" Filmini İnceledik!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 16:34

Gündemdeki Zeki Demirkubuz Nuri Bilge Ceylan küslüğünün önemli noktalarından biri kabul edilen 2006 yılındaki 43. Altın Portakal Film Festivali’nde 9 ödül birden kazanan 'Takva' filmini inceledik.

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Sinemamızın iki usta yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında yıllardır süren küslük ve iki ismin arasının bozulmasına sebep olan olaylar sanat camiası tarafından en çok merak edilen konulardan biriydi.

Sinemamızın iki usta yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında yıllardır süren küslük ve iki ismin arasının bozulmasına sebep olan olaylar sanat camiası tarafından en çok merak edilen konulardan biriydi.

Bir dönem arkadaş olan ancak yaşadıkları bir tartışma yüzünden uzun yıllardır görüşmeyen hatta aynı sektörde yer almalarına rağmen yan yana bile gelmekten kaçınan iki ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında yaşananlar sinema dünyasının gündeminden hiç düşmedi.

Bir dönem arkadaş olan ancak yaşadıkları bir tartışma yüzünden uzun yıllardır görüşmeyen hatta aynı sektörde yer almalarına rağmen yan yana bile gelmekten kaçınan iki ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında yaşananlar sinema dünyasının gündeminden hiç düşmedi.

"Hayat" filminin Kadıköy Sineması'ndaki özel gösterimine katılan Zeki Demirkubuz, sanatseverlerin sorularını yanıtlayarak dikkat çekici açıklamalara imza atmıştı. Detaylara buradan bakabilirsiniz.👇

Gündemdeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan küslüğünün önemli noktalarından biri kabul edilen 2006 yılındaki 43. Altın Portakal Film Festivali’nde, 'Kader' en iyi film, 'İklimler' ise en iyi yönetmen ödüllerini almıştı.

Gündemdeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan küslüğünün önemli noktalarından biri kabul edilen 2006 yılındaki 43. Altın Portakal Film Festivali’nde, 'Kader' en iyi film, 'İklimler' ise en iyi yönetmen ödüllerini almıştı.

Ama törenin en çok ödül kazanan filmi yönetmenliğini Özer Kızıltan'ın yaptığı 9 ödül ile 'Takva' filmi olmuştu.

Ama törenin en çok ödül kazanan filmi yönetmenliğini Özer Kızıltan'ın yaptığı 9 ödül ile 'Takva' filmi olmuştu.

Erkan Can’ın unutulmaz bir performans sergilediği filmde, tarikatların ekonomik arka planı Önder Çakar’ın müthiş senaryosuyla çok çarpıcı bir şekilde aktarılıyordu.

Erkan Can’ın unutulmaz bir performans sergilediği filmde, tarikatların ekonomik arka planı Önder Çakar’ın müthiş senaryosuyla çok çarpıcı bir şekilde aktarılıyordu.
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Türk sinemasının yüz akı filmlerinden biri olan 'Takva' 96 dakika boyunca bir adamın kendi ile olan hesaplaşmasına, dünyevî değerlerden elini eteğini çektikten sonra kendini sorgulamasını anlatıyor.

Türk sinemasının yüz akı filmlerinden biri olan 'Takva' 96 dakika boyunca bir adamın kendi ile olan hesaplaşmasına, dünyevî değerlerden elini eteğini çektikten sonra kendini sorgulamasını anlatıyor.

Oyuncu kadrosunda; Erkan Can, Öznur Kula, Meray Ülgen, Güven Kıraç, Erman Saban, Murat Cemcir, Engin Günaydın gibi çok yetenekli oyuncular yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda; Erkan Can, Öznur Kula, Meray Ülgen, Güven Kıraç, Erman Saban, Murat Cemcir, Engin Günaydın gibi çok yetenekli oyuncular yer alıyor.

Erkan Can tarafından başarıyla canlandırılan Muharrem karakterinin geçirdiği değişimi ele alan 'Takva' filmi Türk sinema kültürünün önemli yapı taşlarından biri oldu.

Erkan Can tarafından başarıyla canlandırılan Muharrem karakterinin geçirdiği değişimi ele alan 'Takva' filmi Türk sinema kültürünün önemli yapı taşlarından biri oldu.

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