Zeki Demirkubuz-Nuri Bilge Ceylan Küslüğünün Başladığı Festivalde Ödülleri Toplayan "Takva" Filmini İnceledik!
Zeki Demirkubuz-Nuri Bilge Ceylan Küslüğünün Başladığı Festivalde Ödülleri Toplayan "Takva" Filmini İnceledik!
Gündemdeki Zeki Demirkubuz Nuri Bilge Ceylan küslüğünün önemli noktalarından biri kabul edilen 2006 yılındaki 43. Altın Portakal Film Festivali’nde 9 ödül birden kazanan 'Takva' filmini inceledik.
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sinemamızın iki usta yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında yıllardır süren küslük ve iki ismin arasının bozulmasına sebep olan olaylar sanat camiası tarafından en çok merak edilen konulardan biriydi.
Bir dönem arkadaş olan ancak yaşadıkları bir tartışma yüzünden uzun yıllardır görüşmeyen hatta aynı sektörde yer almalarına rağmen yan yana bile gelmekten kaçınan iki ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında yaşananlar sinema dünyasının gündeminden hiç düşmedi.
Gündemdeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan küslüğünün önemli noktalarından biri kabul edilen 2006 yılındaki 43. Altın Portakal Film Festivali’nde, 'Kader' en iyi film, 'İklimler' ise en iyi yönetmen ödüllerini almıştı.
Ama törenin en çok ödül kazanan filmi yönetmenliğini Özer Kızıltan'ın yaptığı 9 ödül ile 'Takva' filmi olmuştu.
Erkan Can’ın unutulmaz bir performans sergilediği filmde, tarikatların ekonomik arka planı Önder Çakar’ın müthiş senaryosuyla çok çarpıcı bir şekilde aktarılıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk sinemasının yüz akı filmlerinden biri olan 'Takva' 96 dakika boyunca bir adamın kendi ile olan hesaplaşmasına, dünyevî değerlerden elini eteğini çektikten sonra kendini sorgulamasını anlatıyor.
Oyuncu kadrosunda; Erkan Can, Öznur Kula, Meray Ülgen, Güven Kıraç, Erman Saban, Murat Cemcir, Engin Günaydın gibi çok yetenekli oyuncular yer alıyor.
Erkan Can tarafından başarıyla canlandırılan Muharrem karakterinin geçirdiği değişimi ele alan 'Takva' filmi Türk sinema kültürünün önemli yapı taşlarından biri oldu.
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Sizin yorumlarınızı alalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda