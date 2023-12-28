ABD'nin Eski Başkanı Barack Obama 2023 Yılında Vizyona Giren En Sevdiği Filmleri Paylaştı!

IMDb: 8.4

Özet: Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanılan filmde, Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. Fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a 2. Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin bilimsel liderliği verildiğinde, o ve eşi Kitty, Oppenheimer'ın çalışmasının sadece kendi hayatları üzerinde değil, tüm dünya üzerinde bu kadar etki edeceğini hayal edemezdi. New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında, o ve ekibi, uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirmesinin ardından Oppenheimer 'atom bombasının babası' ilan edilir. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur. Savaş sona ermek üzereyken, Lewis Strauss'un ortak kurduğu ABD Atom Enerjisi Ajansı'nın danışmanı olan Robert Oppenheimer, nükleer enerjinin uluslararası kontrolüne ve nükleer silahlanma yarışına karşı olduğunu savunur ve bu nedenle ABD tarafından hedef haline gelir.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon