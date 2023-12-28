ABD'nin Eski Başkanı Barack Obama 2023 Yılında Vizyona Giren En Sevdiği Filmleri Paylaştı!
ABD'nin Eski Başkanı Barack Obama 2023 Yılında Vizyona Giren En Sevdiği Filmleri Paylaştı!
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Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Barack Obama, mesleki hayatının yanında film hayranlığıyla da bilinir.
Hatta bu yıl Netflix'in en çok konuşulan yapımlarından 'Dünyayı Ardında Bırak' filminin yapımcıları arasında Barack Obama'nın ismini görüyoruz.
Eski ABD başkanı Twitter hesabından 2023 yılında vizyona giren favori filmlerinin listesini yayınladı. Gelin listeye birlikte göz atalım.👇
Rustin
Leave The World Behind
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Polite Society
A Thousand And One
American Symphony
Blackberry
Air
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American Fiction
Anatomy Of A Fall
The Holdovers
Past Lives
Monster
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Oppenheimer
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