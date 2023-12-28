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ABD'nin Eski Başkanı Barack Obama 2023 Yılında Vizyona Giren En Sevdiği Filmleri Paylaştı!

ABD'nin Eski Başkanı Barack Obama 2023 Yılında Vizyona Giren En Sevdiği Filmleri Paylaştı!

Barack Obama film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 12:24

Sanata olan ilgisi sebebiyle her sene en sevdiği filmleri, şarkıları ve kitapları paylaşan eski ABD Başkanı Barrack Obama, 2023 favorilerini sıraladı. 

Bu yıl en sevdiği filmleri paylaşan Obama'nın listesinde farklı türde birçok yapım yer alıyor. Gelin listeye göz atalım. 👇

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Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Barack Obama, mesleki hayatının yanında film hayranlığıyla da bilinir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Barack Obama, mesleki hayatının yanında film hayranlığıyla da bilinir.

Hatta bu yıl Netflix'in en çok konuşulan yapımlarından 'Dünyayı Ardında Bırak' filminin yapımcıları arasında Barack Obama'nın ismini görüyoruz.

Hatta bu yıl Netflix'in en çok konuşulan yapımlarından 'Dünyayı Ardında Bırak' filminin yapımcıları arasında Barack Obama'nın ismini görüyoruz.

Eski ABD başkanı Twitter hesabından 2023 yılında vizyona giren favori filmlerinin listesini yayınladı. Gelin listeye birlikte göz atalım.👇

Eski ABD başkanı Twitter hesabından 2023 yılında vizyona giren favori filmlerinin listesini yayınladı. Gelin listeye birlikte göz atalım.👇

Rustin

Rustin

IMDb: 6.5

Özet: Rustin, 1963'te Washington yürüyüşünü düzenleyen ve Amerikan tarihinin akışını değiştiren eşcinsel insan hakları aktivisti Bayard Rustin'in hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: George C. Wolfe

Oyuncular: Colman Domingo, Chris Rock, Glynn Turman

Leave The World Behind

Leave The World Behind

IMDb: 6.5

Özet: Genç bir çift, iki çocuklarıyla birlikte şehirden uzakta sakin bir tatil geçirmek için Long Island'ın ücra bir köşesinde bir ev kiralar. Eve gittiklerinder her şey yolundadır ancak akşam olduğunda evin gerçek sahipleri kapıda belirir. New York'ta yaşanan elektrik kesintisi tüm şehri felç ettiğini, bu nedenle eve dönmek zorunda kaldığını belirtir. Ancak ev sahibinin dedikleri gerçekten doğru mudur? Telefon, televizyon veya internetin olmaması kiracıları arafta bırakır. Onlar, ev sahiplerine gerçekten güvenebilecekler midir?

Yönetmen: Sam Esmail

Oyuncular: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke

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Polite Society

Polite Society

IMDb: 6.7

Özet: Ria Khan, ablası Lena'yı yaklaşan evliliğinden kurtarması gerektiğine inanır. Arkadaşlarından yardım aldıktan sonra Ria, bağımsızlık ve kız kardeşlik adına tüm düğün soygunlarının en iddialısını gerçekleştirmeye çalışır.

Yönetmen: Nida Manzoor

Oyuncular: Priya Kansara, Ritu Arya, Seraphina Beh

A Thousand And One

A Thousand And One

IMDb: 7.0

Özet: Özgür ruhlu Inez, 6 yaşındaki Terry'yi koruyucu ailesinden kaçırır. Sırlarına ve birbirlerine tutunan anne ve oğul, değişen New York'ta evlerinin yanı sıra kimliklerini ve istikrarlarını geri almak için yola çıkarlar.

Yönetmen: A.V. Rockwell

Oyuncular: Teyana Taylor, Aaron Kingsley Adetola, Josiah Cross

American Symphony

American Symphony

IMDb: 7.2

Özet: Belgesel türündeki yapım, müzisyen Jon Batiste'nin hayatından bir yıla odaklanıyor.

Yönetmen: Matthew Heineman

Oyuncular: Jon Batiste, Suleika Jaoudad

Blackberry

Blackberry

IMDb: 7.4

Özet: BlackBerry, dünyanın ilk akıllı telefonunun hızlı yükselişinin ve feci çöküşünün hikayesini konu ediyor. Cep telefonlarının tarihi, herkesin iletişim kurma şeklini değiştiren bir telefon olan BlackBerry'nin icadı olmadan aynı şekilde anlaşılamazdı. Kıvrak zekalı Mike Lazaridis ve acımasız iş adamı Jim Balsillie, on yıldan kısa bir süre içinde büyük bir küresel başarıya dönüşecek olan şirketi yaratmak için bir araya geldi. İcat ettikleri telefon olan BlackBerry, hem işte hem de eğlence için hızla dünya çapında satılmaya başladı. Ancak şirket bir süre sonra, uyum sağlayamadıkları bir değişiklik olan akıllı telefonların ortaya çıkması nedeniyle düşüşe geçti. 

Yönetmen: Matt Johnson (III)

Oyuncular: Jay Baruchel, Glenn Howerton, Michael Ironside

Air

Air

IMDb: 7.4

Özet: Air, o zamanlar çaylak olan Michael Jordan ile Nike'ın yeni başlayan basketbol bölümü arasındaki, spor dünyasında ve çağdaş kültürde devrim yaratan oyunun kurallarını değiştiren inanılmaz ortaklığı gözler önüne seriyor. Bu dokunaklı hikaye, her şeyi tehlikede olan alışılmadık bir takımın kariyerini belirleyen kumarını, oğlunun muazzam yeteneğinin değerini bilen bir annenin tavizsiz vizyonunu ve tüm zamanların en iyisi olacak basketbol fenomenini takip ediyor.

Yönetmen: Ben Affleck

Oyuncular: Matt Damon, Viola Davis, Ben Affleck

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American Fiction

American Fiction

IMDb: 7.8

Özet: Monk, siyahi eğlence dünyasının yorgun ve saldırgan klişelere bel bağlamasından bıkmış, hayal kırıklığına uğramış bir yazardır. Monk, iddiasını kanıtlamak için takma ad kullanarak kendisine ait tuhaf bir 'Kara' kitap yazar. Bu kitap, onu ikiyüzlülüğün ve küçümsediğini iddia ettiği deliliğin kalbine sürükler.

Yönetmen: Cord Jefferson

Oyuncular: Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross, John Ortiz

Anatomy Of A Fall

Anatomy Of A Fall

IMDb: 7.8

Özet: Samuel yüksekten düşerek ölür fakat soruşturma sonucunda ölüm nedeninin intihar mı kaza mı olduğu kesinleşmeyince Sandra cinayet suçlamasıyla tutuklanır. Samuel'in ölümünün sorgulandığı mahkeme süreci, çiftin çalkantılı ilişkilerinin de derinine inen rahatsız edici ve tatsız bir psikolojik yolculuğa dönüşür.

Yönetmen: Justine Triet

Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner

The Holdovers

The Holdovers

IMDb: 8.0

Özet: Öğretmen Paul Hunham, kendini beğenmişliği ve katılığı nedeniyle öğrencileri, fakülte arkadaşları ve müdürü tarafından sevilmez. Noel zamanı gidecek tatil yeri olmadığı için Paul, eve gidemeyen öğrencilere nezaret etmek için okulda kalır. Ancak çok geçmeden okulda sadece kötü davranışları nedeniyle sürekli atılmakla tehdit edilen Angus adında bir öğrenci kalır. Onlara kendi oğlu yakın zamanda Vietnam'da kaybolan Afrikalı Amerikalı bir kadın olan baş aşçı Mary de eşlik eder. Üçü New England'da çok karlı iki hafta boyunca komik talihsizlikleri paylaşan beklenmedik bir Noel ailesi oluşturur.

Yönetmen: Alexander Payne

Oyuncular: Paul Giamatti, Da’vine Joy Randolph, Dominic Sessa

Past Lives

Past Lives

IMDb: 8.0

Özet: Başka Bir Hayatta, farklı yollara savrulan iki çocukluk arkadaşının hikayesini konu ediyor. Nora ve Hai Sung, birbirlerine derinden bağlı olan iki çocukluk arkadaşıdır. Ancak Nora’nın ailesinin Kore’den Kanada’ya göç etmesiyle Nora ve Hae birbirlerinden kopmak zorunda kalır. Birbirlerinden habersiz geçen yirmi yılın ardından kader onları New York’ta yeniden bir araya getirir. Birlikte geçirdikleri bir hafta boyunca aşkları ve geçmişleriyle yüzleşirler.

Yönetmen: Celine Song

Oyuncular: Greta Lee, Yoo Teo, John Magaro

Monster

Monster

IMDb: 8.1

Özet: Oğlunun aniden değişen davranışlarından bir öğretmenin sorumlu olduğunu keşfeden bir anne, neler olduğunu öğrenmek için bir hışımla okula gider. Annenin, öğretmenin ve çocuğun gözlerinden anlatılan hikayede gerçek yavaş yavaş ortaya çıkar.

Yönetmen: Hirokazu Koreeda

Oyuncular: Sakura Ando, Eita Nagayama, Soya Kurokawa

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Oppenheimer

Oppenheimer

IMDb: 8.4

Özet: Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanılan filmde, Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. Fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a 2. Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin bilimsel liderliği verildiğinde, o ve eşi Kitty, Oppenheimer'ın çalışmasının sadece kendi hayatları üzerinde değil, tüm dünya üzerinde bu kadar etki edeceğini hayal edemezdi. New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında, o ve ekibi, uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirmesinin ardından Oppenheimer 'atom bombasının babası' ilan edilir. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur. Savaş sona ermek üzereyken, Lewis Strauss'un ortak kurduğu ABD Atom Enerjisi Ajansı'nın danışmanı olan Robert Oppenheimer, nükleer enerjinin uluslararası kontrolüne ve nükleer silahlanma yarışına karşı olduğunu savunur ve bu nedenle ABD tarafından hedef haline gelir.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon

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