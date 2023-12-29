Tim Burton'ın 'Batman Returns' Sonrası Planladığı 'Catwoman' Filmi Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı!
Tim Burton'ın 'Batman Returns' Sonrası Planladığı 'Catwoman' Filmi Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://kayiprihtim.com/haber/tim-bur...
Tim Burton imzalı bir Catwoman filmi izleyicilerle buluşabilirdi. Senarist Daniel Waters, Michelle Pfeiffer’lı spin-off fikri üzerine konuştu.
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Ünlü yönetmen Tim Burton’ın 'Batman Returns' sonrası senaristliğini Daniel Waters'ın yaptığı bir 'Catwoman' spin-off’u planladığı ortaya çıktı.
1992 yılında DC Comics ile ilk buluşması olan ve Batman Returns'ü çeken Tim Burton, 1995 yapımı Batman Forever'da yönetmenlik koltuğunu Joel Schumacher’a devretmişti.
1992’deki Batman Returns’ün senaryosunu kaleme alan Daniel Waters, geçen günlerde verdiği bir röportajda Tim Burton’ın 'Catwoman' spin-off’u fikri hakkında konuştu.
Burton, 'Batman Returns' ile büyük bir başarı elde ettikten sonra pek çok hayran Michelle Pfeiffer’ın başrolde olduğu bir 'Catwoman' yapımı beklemişti.
Warner Bros. da ilk etapta projeyi geliştirmeye başlamış ancak bahsi geçen film hiçbir zaman gün ışığına çıkmamıştı.
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Daniel Waters, 'Catwoman'ın geliştirme dönemini tuhaf bir süreç olarak tanımlıyor. Burton ve Waters, beyaz perdeye taşınacak Selina Kyle için farklı fikirlere sahipti.
Waters’ın gönlü ise süper kahraman türüne hicivli bir yaklaşım taşıyan metaforik bir Batman filminden yanaydı. Waters kendi fikrini şu sözlerle aktardı:
Batman Returns’ün oyuncu kadrosunda Batman rolünde Michael Keaton, Penguin rolünde Danny DeVito, Selina Kyle/Catwoman rolünde Michelle Pfeiffer, Max Shreck rolünde Christopher Walken, Alfred Pennyworth rolünde Michael Gough, James Gordon rolünde Pat Hingle ve Belediye Başkanı rolünde Michael Murphy yer alıyor.
Siz Tim Burton ve Michelle Pfeiffer ortaklığında böyle bir Catwoman spin-off’u izlemek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.👇
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