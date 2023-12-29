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Tim Burton'ın 'Batman Returns' Sonrası Planladığı 'Catwoman' Filmi Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı!

Tim Burton'ın 'Batman Returns' Sonrası Planladığı 'Catwoman' Filmi Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 12:38

Tim Burton imzalı bir Catwoman filmi izleyicilerle buluşabilirdi. Senarist Daniel Waters, Michelle Pfeiffer’lı spin-off fikri üzerine konuştu.

Kaynak: https://kayiprihtim.com/haber/tim-bur...
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Ünlü yönetmen Tim Burton’ın 'Batman Returns' sonrası senaristliğini Daniel Waters'ın yaptığı bir 'Catwoman' spin-off’u planladığı ortaya çıktı.

Ünlü yönetmen Tim Burton’ın 'Batman Returns' sonrası senaristliğini Daniel Waters'ın yaptığı bir 'Catwoman' spin-off’u planladığı ortaya çıktı.

1992 yılında DC Comics ile ilk buluşması olan ve Batman Returns'ü çeken Tim Burton, 1995 yapımı Batman Forever'da yönetmenlik koltuğunu Joel Schumacher’a devretmişti.

1992 yılında DC Comics ile ilk buluşması olan ve Batman Returns'ü çeken Tim Burton, 1995 yapımı Batman Forever'da yönetmenlik koltuğunu Joel Schumacher’a devretmişti.

1992’deki Batman Returns’ün senaryosunu kaleme alan Daniel Waters, geçen günlerde verdiği bir röportajda Tim Burton’ın 'Catwoman' spin-off’u fikri hakkında konuştu.

1992’deki Batman Returns’ün senaryosunu kaleme alan Daniel Waters, geçen günlerde verdiği bir röportajda Tim Burton’ın 'Catwoman' spin-off’u fikri hakkında konuştu.

Burton, 'Batman Returns' ile büyük bir başarı elde ettikten sonra pek çok hayran Michelle Pfeiffer’ın başrolde olduğu bir 'Catwoman' yapımı beklemişti.

Burton, 'Batman Returns' ile büyük bir başarı elde ettikten sonra pek çok hayran Michelle Pfeiffer’ın başrolde olduğu bir 'Catwoman' yapımı beklemişti.

Warner Bros. da ilk etapta projeyi geliştirmeye başlamış ancak bahsi geçen film hiçbir zaman gün ışığına çıkmamıştı.

Warner Bros. da ilk etapta projeyi geliştirmeye başlamış ancak bahsi geçen film hiçbir zaman gün ışığına çıkmamıştı.
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Daniel Waters, 'Catwoman'ın geliştirme dönemini tuhaf bir süreç olarak tanımlıyor. Burton ve Waters, beyaz perdeye taşınacak Selina Kyle için farklı fikirlere sahipti.

Daniel Waters, 'Catwoman'ın geliştirme dönemini tuhaf bir süreç olarak tanımlıyor. Burton ve Waters, beyaz perdeye taşınacak Selina Kyle için farklı fikirlere sahipti.

Waters’ın aktardığına göre Burton, 18 milyon dolar gibi düşük bir bütçeye sahip ve siyah beyaz tasarlanmılş bir film yapmak istiyordu. Bu alternatif yapımda Selina küçük bir kasabada sıradan birisi gibi yetişecekti.

Waters’ın gönlü ise süper kahraman türüne hicivli bir yaklaşım taşıyan metaforik bir Batman filminden yanaydı. Waters kendi fikrini şu sözlerle aktardı:

Waters’ın gönlü ise süper kahraman türüne hicivli bir yaklaşım taşıyan metaforik bir Batman filminden yanaydı. Waters kendi fikrini şu sözlerle aktardı:

Batman’in bir metafor olarak yer aldığı bir Batman filmi yapmak istedim. Bu yüzden onu Gotham yerine üç pislik süper kahraman tarafından yönetilen Los Angeles’a taşıdım. Bu film, The Boys’tan önceki The Boys’tu. Ama [Burton] senaryomu okurken çok yoruldu.”

Batman Returns’ün oyuncu kadrosunda Batman rolünde Michael Keaton, Penguin rolünde Danny DeVito, Selina Kyle/Catwoman rolünde Michelle Pfeiffer, Max Shreck rolünde Christopher Walken, Alfred Pennyworth rolünde Michael Gough, James Gordon rolünde Pat Hingle ve Belediye Başkanı rolünde Michael Murphy yer alıyor.

Batman Returns’ün oyuncu kadrosunda Batman rolünde Michael Keaton, Penguin rolünde Danny DeVito, Selina Kyle/Catwoman rolünde Michelle Pfeiffer, Max Shreck rolünde Christopher Walken, Alfred Pennyworth rolünde Michael Gough, James Gordon rolünde Pat Hingle ve Belediye Başkanı rolünde Michael Murphy yer alıyor.

Siz Tim Burton ve Michelle Pfeiffer ortaklığında böyle bir Catwoman spin-off’u izlemek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.👇

Siz Tim Burton ve Michelle Pfeiffer ortaklığında böyle bir Catwoman spin-off’u izlemek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.👇

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